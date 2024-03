Sendling-Westpark: Zwei Frauen unter Vorhalt eines Messers überfallen

Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 21:30 Uhr, befanden sich eine 22-Jährige und eine 23-

Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) im östlichen Teil des Westparks. Eine ihnen unbekannte männliche Person sprach die beiden Frauen an. Er zeigte den Beiden ein Messer vor und forderte sie auf, ihr mitgeführtes Bargeld herauszugeben. Nachdem die Frauen dem Täter ihre Geldbeutel samt Inhalt übergaben, flüchtete dieser mit der Beute in Richtung Siegenburgerstraße.

Die beiden Frauen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete

Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sprach deutsch; schwarzer Jogginganzug,

schwarze Mütze oder Cap, schwarze Schuhe, Halstuch im Gesicht

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siegenburgerstraße und im östlichen Teil

des Westparks (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang

mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.