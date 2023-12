Sexuelle Belästigung in der S-Bahn – Bundespolizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (7. Dezember) belästigte ein Unbekannter eine 23-Jährige in einer S-Bahn der Linie S 6 (Fahrtrichtung Tutzing) sexuell. Nachdem sich die junge Frau hilfesuchend an Reisende gewendet hat, stellten diese sich schützend vor sie. Zuvor belästigte der Mann möglicherweise eine weitere Frau.

Gegen 19:35 Uhr stieg die 23-Jährige am Marienplatz in die S-Bahn in Richtung Tutzing und setzte sich auf einen Platz in einer Dreiersitzgruppe. Ihr gegenüber saß ein Mann, der auf seinem Telefon ein Video mit mutmaßlich pornografischen Inhalt abspielte. Der Mann positionierte das Telefon so, dass die Frau die Handlungen deutlich sehen konnte. Als das Telefon des Mannes herunterfiel, nutzte er die Gelegenheit sich der Frau zu nähern und sie mehrfach zwischen den Beinen anzufassen. Den Übergriff verdeckte er dabei mit seinem mitgeführten Rucksack vor umstehenden Fahrgästen. Nachdem sich die 23-Jährige aus Angst hilfesuchend an weitere Reisende wendete, stellten diese sich schützend vor sie. Eine unbekannte Frau, die zuvor ebenfalls in der Sitzgruppe gesessen hatte, könnte ebenfalls von dem Unbekannten belästigt worden sein.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– asiatischer Phänotyp

– kurze, schwarze Haare,

– 180 – 190 cm

– dunkle Kleidung

Zeugen die den Tathergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die Frau, die zuvor bereits in der Sitzgruppe bei dem Unbekannten saß, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 51 55 50 0 zu melden.