So Not Right – Benefizkonzert gegen Rechts am 12.04.2024 Muffathalle München

Singen, Tanzen und ein Zeichen setzen für Vielfalt – lautet die Mission der Veranstalter des Benefiz-Events „So Not Right“, das am Freitag, 12. April 2024 ab 19 Uhr im Münchner Muffatwerk stattfindet. Auf drei Bühnen spielen mehr als 15 Künstler:innen wie Monobo Son, Keno, Phonoboy, Münchner Kneipenchor und Express Brass Band. Tickets gibt es hier ab sofort im Vorverkauf.

Vetreter:innen der Münchner Musikszene setzen mit So Not Right geschlossen ein Zeichen für eine bunte, lebendige Gesellschaft, gegen Rassismus und Hass. Organisatiert wird das Benfiz-Konzert von Chris Geyer von The Open Door, Tobias Heumann von So Not Berlin und Simon Englhart von Jammin for Children. Die Einnahmen der Veranstaltung sowie weitere Spendensammlungen gehen an Organisationen, die sich für Menschen einsetzen, die von Rassismus betroffen sind. Erwartet werden rund 1.200 Besucher:innen.

Lasst uns genau das Richtige tun: Viele für Vielfalt bei „So not right!“