Solln: Auseinandersetzung im Straßenverkehr

Am Montag, 15.04.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein anfangs unbekannter Mann auf der Eberlestraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 8 hielt ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw am linken Fahrbahnrand. An der rechten Seite des Pkw befand sich ein 19-Jähriger. Als der Mann mit dem BMW Pkw an dem haltenden Pkw vorbeifuhr, touchierte er mit seiner rechten Seite den Pkw und den 19-Jährigen. Der Fußgänger wurde hierbei nicht verletzt, der Pkw jedoch beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß versuchte der 19-Jährige durch Schlagen auf den vorbeifahrenden Pkw auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann setzte seine Fahrt fort, woraufhin der 19-Jährige in den haltenden Pkw des 48-Jährigen einstieg und dem BMW hinterherfuhren.

An der Einmündung zur Herterichstraße fuhr der 48-Jährige links am BMW vorbei und stellte sich quer vor das Fahrzeug, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die beiden Personen, der Fahrer des VW Pkw der 48-Jährige als auch der 19-Jährige verließen das Fahrzeug. Der 19-Jährige begann mehrmals mit dem Fuß gegen den BMW zu treten, wodurch dieser beschädigt wurde.

Der Mann fuhr unvermittelt mit dem BMW links am Pkw des 48-Jährigen vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem 48-Jährigen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Der BMW-Fahrer entfernte sich im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Im Anschluss wurde der Polizeinotruf 110 durch den 48-Jährigen gewählt.

Gegen den BMW-Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Hier ergab sich im Rahmen der ersten Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen den 48-Jährigen wird nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.