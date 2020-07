Sommer in der Stadt – Kabarett & Musik im Hof

Vom 31.7. bis 22.8.2020 – „Is‘ wieder Sommer, Sommer in der Stadt“, heißt es in dem bekannten Song der Spider Murphy Gang. Und weil gerade in diesem Jahr viele Menschen den Sommer in der Stadt verbringen, sorgt die gleichnamige Reihe für ein buntes kulturelles Angebot.

Auf unserer Bühne im Innenhof präsentieren wir ab 31. Juli Kabarett und Musik. Den Start macht dabei keine Geringere als „Mama Bavaria“ Luise Kinseher. Christian Springer nutzt die Gelegenheit und feiert gemeinsam mit hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen die Premiere des Ensemble-Programms „Klimakatastrophe auf Bairisch“.

Die Besucheranzahl pro Vorstellung ist auf Grund der geltenden Bestimmungen auf knapp 200 Personen begrenzt. Die Vorstellungen dauern jeweils rund 70 Minuten ohne Pause.

DAS PROGRMM IM ÜBERBLICK

Freitag, 31.Juli: LUISE KINSEHER

Mamma Mia Bavaria: Heimat ist da, wo es besonders weh tut. Schon der Titel des aktuellen Programms von Luise Kinseher ist mehr als vielversprechend. Darin gibt sie Antworten auf wichtige Fragen wie: Wie wirkt sich das bayerische Mantra „Mia san Mia“ eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Stimmt es wirklich, dass bei jeder bayerischen Fahnenweihe im indischen Ozean ein Matrose stirbt? Ist es wahr, dass in China eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Maßkrug ext? Und nicht zuletzt: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet?

Samstag, 01. August: STEFAN LEONHARDSBERGER & MARTIN SCHMID

Mit ihrem ganz besonderen Liederabend Da Billi Jean is ned mei Bua sorgten Stefan Leon-hardsberger (Gesang) und Martin Schmid (Gitarre) bereits zwei Mal in unserem Haus für stür-mische Begeisterung. Nun gibt es das mitreißende Programm erstmals im wundervollen Ambi-ente unseres Innenhofs. Freuen darf man sich neben grandiosen Interpretationen von Hits wie Lana Del Reys „Summertime Sadness“ und Tina Turners „Private Dancer“ auch auf einige neue Songs, die mit viel österreichischem Schmäh präsentiert werden.

Sonntag, 02. August: SEBASTIAN REICH

Das lustigste Nilpferd aller Zeiten kommt aus Würzburg, so viel steht fest. Und nicht nur durch seine legendären Auftritte bei „Fastnacht in Franken“ haben sich Bauchredner Sebastian Reich und seine Amanda in die Herzen einer großen Fangemeinde gespielt. Auf unserer Bühne prä-sentiert das Duo nun ein Best of der letzten Programme und bekommt dabei Unterstützung von Marzipanschwein PigNic. Wir finden das SPEZIFISCH!

Donnerstag, 06. August: GÜNTER GRÜNWALD

Wenn er kommt ist unser großer Theatersaal grundsätzlich bis auf den letzten Platz ausver-kauft. Umso mehr freut es uns natürlich, dass Günter Grünwald jetzt auch im Rahmen der klei-neren Sommerbespielung unseres Innenhofs mit von der Partie ist und sein noch ganz frisches neues Programm Definitiv vielleicht präsentiert. „Ich denke, der Titel drückt den momentanen Zeitgeist des ,sowohl als auch‘, des ,sich alle Optionen offen halten‘, des ,Warum soll ich einen Arzttermin absagen, die merken ja wenn ich nicht komme‘ auf das Vortrefflichste aus“, erklärt der Künstler selbst die Wahl des Programmtitels.

Freitag, 07. August: MATHIAS KELLNER

Wenn Mathias Kellner seine Stimme erhebt, bebt der Berg. Den Beweis trat der Straubinger zuletzt in unserem Theater an, als er in der Neuinszenierung von „Der Watzmann ruft“ in die Fußstapfen von Wolfgang Ambros trat. Großartige Geschichten und Texte hat der bayerische Liedermacher und Sänger aber auch in seinen eigenen Songs zu erzählen. Sein neues Pro-gramm trägt den Titel irgendwie zu ungefähr.

Samstag, 08. August: CAFÈ DEL MUNDO

Sie begeistern zehntausende von Zuhörern jährlich und werden am Ende stets mit Standing Ovations gefeiert. Für Fans von Gitarren-Musik ist ein Konzert von Café del Mundo ein absolu-tes Muss. Für viele Kritiker sind Jan Pascal und Alexander Kilian Deutschlands bestes Fla-menco-Duo. Ihr neues Album „Beloved Europa“ war innerhalb des ersten Monats nach der Ver-öffentlichung in den Amazon Top 100 Jazz-Alben zu finden. „Spread Your Wings“ kam unmittel-bar in die Jazz-Playlist von Apple Music. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend mit zwei Musikern, die ein Band zwischen Klassik und Jazz, Techno und World Music binden.

Sonntag, 9. August: DIE ORCHESTERPROBE

Ein wunderbar groteskes Gefecht zwischen Taktstock, Masskrug und Geigenbogen – ein Großangriff auf die Lachmuskeln. Die Orchesterprobe gehört zu den Klassikern des Reper-toires von Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Nach mehreren ausverkauften Gastspielen in un-serem Silbersaal präsentieren wir das Stück nun auch auf unserer Open-Air-Bühne. In dieser haarsträubenden, zeitlosen Komödie gibt „Valentin“ nacheinander den Trompeter, Violinisten und Schlagzeuger. Ständig unterbricht und provoziert der aufmüpfige „schlechteste“ Musiker den Vorstadtkapellmeister („Karlstadt“), und bringt ihn zur Verzweiflung. Nichts klappt, und das aufs Schönste.

Freitag, 14. August: DJANGO ASÜL

Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi präsentiert Django Asül sein aktuelles Programm Offenes Visier. Ein Power-Pro-gramm für Jederfrau und Jedermann, unheimlich amüsant und unterhaltsam. Und nein, der Ka-barettist beschäftigt sich in diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirk-lich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde – aber nicht bei Django! Denn er hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Was Django hier abzieht, ist hochkonzentrierte Komik als Hilfe zur Selbsthilfe. Wer da nicht hingeht, dem/der ist wirklich nicht mehr zu helfen.

Samstag, 15. August: BLANKWEINEK

Sie haben das bayerische Chanson erfunden. Behaupten BlankWeinek selbstbewusst. Doch was soll das sein? Bayerisches Chanson? Wer an das französische Vorbild denkt, liegt falsch. Obwohl es ein paar Songs auf dem Album „Dahoam“ gibt, die durchaus diese Richtung ein-schlagen. „Wir erzählen Geschichten“, sagt das musikalische Mastermind Andreas Weinek. „Das ist es, was uns mit dem Chanson verbindet.“ Keck mischen sie aber auch noch andere Stilelemente dazu. Bayerisch Folk oder einen Schuss Country etwa. Erzählt werden die Ge-schichten von Schauspieler Harry Blank (bekannt aus der BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ im bayerischen Fernsehen), fein nuanciert, je nach Stimmungslage.

Sonntag, 16. August: MICHAEL ALTINGER

Seine Existenz verdankt er laut eigener Aussage dem Dauerregen am Gardasee, weswegen seine Eltern dazu verdammt waren im Hotelzimmer zu bleiben. Aus der Tatsache, dass die im Februar dort Urlaub machen wollten, schlussfolgert Michael Altinger, dass sie auch über ein gutes Maß an Komiker-Genen verfügten, die sie ihm vererbt haben. Also zählt er heute zu den Größen der bayerischen Kabarett-Szene und moderiert gemeinsam mit Christian Springer die legendäre TV-Sendung „Schlachthof“. Auf unserer Open Air-Bühne präsentiert Michael Altinger ein Best of seiner Solo-Programme.

Freitag, 21. August: CHRIS ARON & THE CROAKERS

Zusammen mit dem „englischen Elvis“ Mark Summers, spielten sie schon mehrmals im ausverkauften Silbersaal. Aber auch ohne ihn bringen Chris Aron & The Croakers die Stimmung so richtig zum Kochen, wie sie im vergangenen Jahr bei unserem Sommerfest eindrucksvoll unter Beweis stellten. Darum freuen wir uns sehr, dass die Band jetzt auch beim Sommer in Stadt großartigen Rock’n’Roll und Rockabilly-Sound in unseren Innenhof bringt.

Samstag, 22. August: CHRISTIAN SPRINGER & ENSEMBLE

„Das lustigste Ende der Welt“ prophezeien uns Kabarettist Christian Springer und einige hoch-karätige Kolleginnen und Kollegen wie Simon Pearce und die NouWell Cousins in Klimakata-strophe auf Bairisch. Passenderweise beenden sie damit nicht nur die Reihe auf unserer Open-Air-Bühne, sondern feiern gleichzeitig die Premiere des brandneuen Ensemble-Programms.

WEITERE INFOS

Einlass: 19.15 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr Eintritt: 29,00 Euro ggf. zzgl. Gebühren

AUSNAHMEN

Sebastian Reich; Einlass: 17.15 Uhr, Beginn: 18.00 Uhr

Chris Aron & The Croakers; Eintritt: 15,00 Euro ggf. zzgl. Gebühren