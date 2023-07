Sommernachtstraum begeistert 33.000 Besucher:innen

Er machte seinem Namen alle Ehre: 33.000 Besucher:innen feierten den 17. Münchner Sommernachtstraum. Bei echtem Sommerwetter begeisterten Top-Acts wie Gentleman, Juli und RAHEL auf der Hauptbühne. Noga Erez, Fazer, DJoy, SAM und den HyTop DJs sorgten auf der Halbinsel-Bühne für eine sommerliche Festival-Atmosphäre. Doch der unbestrittene Star des Abends war das Feuerwerk „Spectacular Colours“.

In einer 34-minütigen Inszenierung ließen der italienische Feuerwerks-Experte Antonio Parente und Olympiapark-Pyrotechniker Thomas Jorhann den Himmel über dem Olympiapark in atemberaubenden Farben erstrahlen. Über 30.000 Feuerwerkskörper zündeten sie in perfektem Timing zur Musik, mit Stücken von Künstlern wie Linkin Park, Bon Jovi und Materia.

Die brütende Hitze konnte der guten Stimmung im Olympiapark nichts anhaben. Zwar waren die Schattenplätze heißbegehrt und die kostenlosen Wasserspender, die im Olympiapark aufgestellt waren, im Dauereinsatz, aber die Münchnerinnen und Münchner feierten trotz allem ihren Sommernachtstraum.

„Was für ein Tag, welch Atmosphäre – Sommerwetter vom Feinsten, fantastische Bands, Künstlerinnen und Künstler und ein Feuerwerk, das einfach nur wunderbar war. Ich bin wirklich glücklich, dass wir unseren Besucherinnen und Besuchern dieses Sommererlebnis bieten konnten. Und ich freue mich schon heute auf das nächste Jahr, wenn wir am 20. Juli wieder alle gemeinsam träumen können“, so Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Das Gesamtkonzept aus musikalischer Vielfalt, Kulinarischem aus aller Welt und einem der größten Pyro-Shows Deutschlands, machten den Sommernachtstraum wieder einmal zu einem Highlight im Veranstaltungskalender des Olympiaparks.