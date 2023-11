Spektakuläres Line-Up und Superstars bei Rock im Park und Rock am Ring 2024

Ein Wochenende voller exklusiver Shows und großartiger Auftritte aus der Hall of Fame des Rock

Green Day, Die Ärzte, Måneskin, Avenged Sevenfold, Billy Talent, Broilers, Kraftklub, Parkway Drive, Queens Of The Stone Age und viele mehr

Erstmalig das Gesamtprogramm aller Bühnen in der ersten Ankündigung

Rock im Park und Rock am Ring geben erstmals in ihrer Geschichte auf einen Schlag das gesamte Line-Up bekannt. Damit setzen The Rocks Maßstäbe und liefern das Highlight der Open-Air-Saison 2024.

Bereits ein Jahr vor den großen 2025er Jubiläumseditionen, 30 Jahre Rock im Park und 40 Jahre Rock am Ring, feiert Deutschlands größtes Zwillingsfestival 2024 mit einem spektakulären Line-Up, das nicht nur auf unantastbare Legenden und weithin bekannte, den Sound der Stunde repräsentierende Acts setzt, sondern in ganz besonderem Maße auf eine Exklusivität, wie man sie im kommenden Jahr in der europäischen Festival-Kultur wohl kein zweites Mal antreffen wird.

Die US-Punkrocker von Green Day können schon im nächsten Jahr auf gleich zwei Jubiläen blicken: Bei ihren hochexklusiven Auftritten bei Rock im Park und Rock am Ring zelebrieren sie nicht nur den 30. Geburtstag ihres zeitlos perfekten, bis heute zu den bedeutendsten Punk-Veröffentlichungen aller Zeiten zählenden Albums „Dookie“, sondern auch das 20. Jubiläum ihres nicht minder erfolgreichen Meilensteins „American Idiot“.

Aber auch weitere Headliner wird man im kommenden Jahr auf keinem anderen deutschen Festival sehen können. Darunter auch „Die beste Band der Welt“, Die Ärzte, die ihre einprägsamen Melodien und Texte zum Mitsingen 2024 sonst nur noch in Berlin auf die Bühne bringen werden, sowie die internationalen Shooting-Stars Måneskin, die nach weltweit ausverkauften Stadion- und Arena-Shows in Deutschland im nächsten Jahr nur bei Park und Ring live zu erleben sein werden.

Ergänzt wird die Headliner-Riege durch die Metal-Legenden Avenged Sevenfold und die unbestrittenen Könige des Stoner Rock, Queens Of The Stone Age, die beide exklusive Festivalshows spielen werden, sowie die australischen Metalcore-Stars und Publikumslieblinge Parkway Drive. Die Broilers werden bei Park und Ring ihr 30-jähriges Bandjubiläum zelebrieren. Die kanadischen Punk- und Alternative-Rock-Heroes Billy Talent sowie die Chemnitzer Live-Überflieger Kraftklub zählen auch zu den Acts, die man 2024 nirgendwo sonst in Deutschland live zu sehen bekommt.

Außerdem kommen absolute Superstars mit besonderen Projekten zum Zwillingsfestival: Slipknot-Frontmann Corey Taylor, der neben seiner Soloarbeit auch Songs von Slipknot und Stone Sour präsentieren wird. Volbeat-Frontmann Michael Poulsen, der als Gitarrist von Asinhell einen Eindruck von seinem druckvollen Side Project geben wird. Hollywood-Star Keanu Reeves beehrt mit seiner Band Dogstar nach vielen Jahren Pause endlich deutsche Bühnen. Deftones-Frontmann Chino Moreno ist mit seinem gefeierten Seitenprojekt ††† (Crosses) und Rapper/Schauspieler Ice-T mit Body Count am Start.

Festival-exklusiv nur bei Rock im Park und Rock am Ring werden 2024 viele weitere Künstler*innen auftreten, darunter aus dem Sektor harter Rock- und Metal-Sounds etwa die Bands der Stunde Electric Callboy, Bad Omens und Beartooth. Die japanischen Senkrechtstarterinnen Babymetal sind bundesweit ebenfalls nur bei den Rocks unterwegs.

Mit den Folkpunk-Veteranen Dropkick Murphys sowie Sondaschule, Donots, die ihren 30. Geburtstag feiern, The Interrupters und Pennywise kommt auch der Punkrock nicht zu kurz. Oldschool-Helden wie Machine Head, Kreator, Biohazard, Fear Factory und Hatebreed mit ihren exklusiven Festival-Auftritten runden das Heavy-Programm ab.

Doch auch der traditionell zum reichhaltigen Aufgebot zählende Hip-Hop wird nicht vernachlässigt: Mit der Verpflichtung von Deutschrap-Hochkaräter Trettmann sowie der Antilopen Gang um den mittlerweile auch solo erfolgreichen Künstler Danger Dan hat man absolute Höhepunkte im Line-Up.

311, Against The Current, Atreyu, Betontod, Blackout Problems, Cemetery Sun, Counterparts, Enter Shikari, Fit For A King, Guano Apes, Hanabie, Heriot, James And The Cold Gun, Jazmin Bean, Kvelertak, Landmvrks, Leoniden, L.S. Dunes, Madsen, Malevolence, Mudvayne, Neck Deep, Of Mice & Men, Pendulum, Pinkshift, Polyphia, Querbeat (nur bei Rock am Ring), Royal Blood, Royal Republic, Scene Queen, Schimmerling, Skindred, Team Scheisse, The Last Internationale, The Scratch, Thy Art Is Murder, Underoath, Wanda, Wargasm, While She Sleeps runden das Festivalprogramm ab.

Vom 7. bis 9. Juni 2024 finden Rock im Park auf dem Nürnberger Zeppelinfeld und Rock am Ring auf dem Nürburgring in der Eifel statt.

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

Tickets und weitere Informationen unter www.rock-im-park.com und www.rock-am-ring.com.

Als Veranstalter von Rock im Park möchten wir gemeinsam ein Bewusststein für einen fairen auch nachhaltigen Umgang sowohl untereinander als auch mit der Natur schaffen. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn alle ihren Teil dazu beitragen.

Wir befürworten für die An- und Abreise zum Zeppelinfeld die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen man bequem direkt bis zum Festivalgelände gelangt.

Für eine bundesweite Anreise bietet sich das 49-Euro-Monatsticket an, das bundesweit in allen Nahverkehrsszügen, Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen gilt.

Green Camper aus der näheren Umgebung können mit ihrem Festivalticket kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) nutzen.

Für Parkrocker aus Nürnberg und dem Umland empfiehlt sich die umweltfreundliche Anreise mit dem Fahrrad. Wir stellen direkt am Festivalgelände ausreichend gesicherte Fahrradparkplätze zur Verfügung.