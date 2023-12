St. Patrick’s Day Pre-Party & Parade am 16. & 17. März 2024 in München

München ergrünt auch 2024 im Zeichen des irischen Kleeblatts – St. Patrick’s Day Pre-Party & Parade am 16. & 17. März 2024

Am 17. März 2024 werden die irischen Nationalfarben in der Leopold- und der Ludwigstraße, von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz, wieder allgegenwärtig sein. Denn dann steht die insgesamt 26. Münchner Parade zum irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day auf dem Programm. Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in über 50 verschiedenen Gruppierungen am dritten Sonntag im März zum Mittagsläuten von der Münchner Freiheit in Richtung Innenstadt laufen, umjubelt von Tausenden Schaulustigen – und alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft auch 2024 in die Rolle des St. Patrick und darf zusammen mit dem Grand Marshal und einer Parade Princess den Umzug anführen.

Bereits am Samstag (16. März 2024, ab 12 Uhr) sind Irinnen und Iren sowie ihre zahlreichen Freundinnen und Freunde aus München und der ganzen Welt willkommen, bei der Pre-Party zum St. Patrick’s Day den irischen Nationalheiligen auf dem Odeonsplatz hochleben zu lassen. An beiden Tagen sind vor der Feldherrnhalle zahlreiche Gastronomiestände und eine Bühne fürs begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Am Sonntag werden Livebands und Tanzvorführungen zusätzlich auch noch auf einer zweiten Bühne vor dem Reiterdenkmal in der Ludwigstraße zu sehen sein. Bis 18 Uhr kann das Publikum auf die irish-bayerische Freundschaft anstoßen, mitsingen und tanzen. Wer noch mehr Irland-Feeling erleben möchte, besucht am Samstagabend außerdem die Münchner Irische Nacht im Schlachthof für einen Abend voller irischer Musik und Tanz. Es treten die Paul Daly Band, das Duo The Sundries und die irische Showtanzgruppe Rince Tir Na Nog auf.

Die Münchner Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day finden seit 1996 statt und sind aktuell die größten auf dem europäischen Festland. Organisiert werden sie von ehrenamtlichen

Mitgliedern verschiedener Vereine unter dem Dachverband des Munich Irish Network e.V. Schirmherr der Veranstaltung ist seit vielen Jahren Münchens Oberbürgermeister Dieter

Reiter. Weitere Informationen zum St. Patrick’s Day in München finden Sie auf unserer Webseite https://www.stpatricksday.de.