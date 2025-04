St.-Pauls-Platz und Theresienwiese: Neuer Trinkbrunnen und Toilettenanlage

Oberbürgermeister Dieter Reiter, Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer und der Referent für Arbeit und Wirtschaft Dr. Christian Scharpf haben den neuen Trinkbrunnen am St.-Pauls-Platz und die neue öffentliche Toilettenanlage an der Theresienwiese eröffnet.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wir bauen die Anzahl der Trinkwasserbrunnen und der öffentlichen Toilettenanlagen in München weiter aus. Mit dem neuen Trinkbrunnen am St.-Pauls-Platz betreiben wir nun insgesamt 90 Trinkwasserbrunnen an stark frequentierten Plätzen und in Grünanlagen. Mein Wunsch ist es, dass wir die Zahl bis Ende diesen Jahres sogar bis auf 100 Brunnen erhöhen können. An allen Trinkbrunnen gibt es das hochwertige Münchner Trinkwasser kostenlos. Das ist gerade an heißen Tagen eine gute Möglichkeit sich abzukühlen. Einen Trinkwasserspender gibt es außen auch an der neuen öffentlichen Toilettenanlage, die es jetzt direkt neben der U-Bahn-Station Theresienwiese gibt. Und natürlich ist auch die neue Toilette barrierefrei und mit einer Wickelmöglichkeit ausgestattet.“

Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer: „Wir haben in den letzten Jahren ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, die Anzahl der Trinkwasserspender im öffentlichen Raum von 15 auf bald knapp 100 deutlich nach oben zu schrauben. Zusätzlich zu dem neuen am St.-Pauls-Platz gehen Anfang Mai an zehn weiteren stark frequentierten Orten wie der Münchner Freiheit, Rosenkavalier- und Rotkreuzplatz, Laimer Anger oder am Olympia-Einkaufszentrum neue Trinkwasserstelen in Betrieb. Die positive Resonanz aus der Bevölkerung unterstreicht, dass wir mit unserem Trinkbrunnenprogramm auf dem richtigen Weg sind und der hohe Aufwand, auch was den Unterhalt der Anlagen betrifft, sich lohnt. Und auch die Zahl der neuen öffentlichen Toilettenanlagen im öffentlichen Raum und in Grünanlagen bauen wir weiter aus.“

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Die Theresienwiese ist nicht nur Schauplatz von Volksfesten und Veranstaltungen, sondern auch ein beliebter öffentlicher Raum für Spaziergänge, Sport, Freizeit und Begegnung. Mit dem neuen Trinkbrunnen am St.-Pauls-Platz und der modernen Toilettenanlage in direkter Nähe zur Theresienwiese schaffen wir nicht nur mehr Komfort für alle Besucherinnen und Besucher, sondern wir investieren damit auch in die Aufenthaltsqualität Münchens als attraktives Reiseziel.“

Darüber hinaus errichtet das Baureferat (Gartenbau) im Laufe des Jahres weitere vier Trinkwasserbrunnen und vier Trinkwasserspender an den Außenfassaden der öffentlichen Toilettenanlagen am Hogenbergplatz, im Arnulf- und Bajuwarenpark sowie in der Grünanlage an der Wilramstraße. Damit wird es in München mit Ende 2025 annähernd 100 Stellen geben, an denen Bürger*innen und Gästen der Stadt von Ostern bis kurz nach dem Oktoberfest im öffentlichen Raum rund um die Uhr kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung steht.

Alle Trinkwasserbrunnen sind an einem entsprechenden Schild zu erkennen. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, über den die Bürger*innen dem Baureferat etwaige Mängel unbürokratisch melden können. Um die Trinkwasser-Qualität sicherzustellen, reinigt das Baureferat die Anlagen zweimal wöchentlich, inspiziert und wartet sie. Auch die Wasserqualität wird engmaschig beprobt und untersucht.

Die Grundlage für die Standortwahl neuer Toiletten im öffentlichen Raum ist die Bedarfsermittlung gemäß Stadtratsbeschluss vom Dezember 2019. Basierend darauf hat das Baureferat bereits 17 neue Toilettenanlagen errichtet, bis Ende des Jahres werden weitere vier hinzukommen.

Alle neu errichteten Toiletten sind behindertengerecht und familienfreundlich. Mit aufklappbaren Wickeltischen, unterfahrbaren Waschbecken, Seifenspendern, Handtrocknern und Ablagen und einer Notrufeinrichtung entsprechen sie dem aktuellen Stand der Technik. Die Anlage an der Theresienwiese bietet außerdem eine barrierefreie Kabine, die speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen ausgestattet ist. Die „Stiftung Leben pur“ verleiht der Toilettenanlagen dafür ihr Gütesiegel „Toilette für alle“. Die Kabinen reinigen sich nach jedem Toilettengang automatisch. Zusätzlich sorgt der vom Baureferat beauftragte Betreiber für einen hygienisch einwandfreien Betrieb. Die Toiletten sind ganzjährig und täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet; die Benutzung ist kostenlos.