Staatsehrenpreis: Vorbildliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau

Ministerin Michaela Kaniber zeichnet 25 Betriebe mit Staatsehrenpreis für vorbildliche Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau aus

Für ihr vorbildliches Engagement in der Ausbildung hat Agrarministerin Michaela Kaniber 25 bayerische Garten- und Landschaftsbaubetriebe mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet. „Mit Ihren beispielhaften Konzepten setzen Sie besonders hohe Maßstäbe in der Ausbildung junger Menschen. Auf diese Auszeichnung können Sie zurecht stolz sein. Denn damit sind sie wahre Vorbilder. Damit sichern Sie die Zukunft des eigenen Betriebs, aber auch der gesamten Branche“, sagte die Ministerin bei der Preisverleihung in München. Denn mit dem Staatsehrenpreis, der unter dem Motto „Fördern, Fordern, Voranbringen“ steht, werden nicht nur die Betriebe für ihre besonderen Anstrengungen geehrt, die Auszeichnung diene Jugendlichen, die auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsbetrieb sind, auch als wichtige Orientierungshilfe. Derzeit befinden sich im Garten- und Landschaftsbau bayernweit rund 1.500 junge Menschen in Ausbildung, im September haben über 500 ihre Ausbildung begonnen.

Die Ministerin appellierte bei der Preisverleihung daher an alle anderen Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus im Freistaat, sich ebenfalls für die Auszubildenden besonders zu engagieren und sich im Herbst für die nächste Runde des Staatspreises zu bewerben. „Ergreifen Sie die Chance als herausragender Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet zu werden. Die Auszeichnung wird Sie und Ihren Betrieb unterstützen, sich im Wettbewerb um die besten Köpfe zu behaupten und unsere vielfältigen Grünen Berufe bei den Jugendlichen bekannter zu machen“, so die Ministerin.

Der Staatsehrenpreis ist eine Gemeinschaftsinitiative des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit dem Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V. und wurde bereits zum fünften Mal bei einem Festakt in der Münchner Residenz verliehen. Die Bewerber wurden nach mehreren Kriterien ausgewählt. Neben dem hohen Engagement des Betriebs für die Auszubildenden wurde auch auf deren individuelle Förderung, die regelmäßige Fortbildung von Ausbildern und Auszubildenden sowie Zusatzangebote für beide besonderen Wert gelegt.

Eine neue Bewerbungsrunde startet ab 1. Oktober 2023.