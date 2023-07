Stadtrat beschließt Festpreisoption für Taxi-Fahrgäste

„Wie viel kostet meine Taxifahrt nach Hause?“ Auf diese Frage war es in München bislang nicht möglich, vor Antritt der Fahrt eine exakte Antwort zu erhalten. Der finale Preis stand erst am Zielort, je nach Stand des Taxameters, fest. Anders bei der Konkurrenz, den sogenannten Mietwagen: Dort war schon vor dem Einsteigen in das Auto klar, wie teuer die Fahrt sein wird. So hatte das Taxigewerbe oft das Nachsehen. Das soll sich nun ändern. Denn die Stadt München führt ein neues System der Festpreisvereinbarung ein. Dies hat der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats heute vorberatend beschlossen. Die Stadt München ist damit bundesweit die erste Behörde, die es den Taxi-Fahrgästen bei Vorbestellung der Fahrt möglich macht, flexibel verlässliche Festpreise zu vereinbaren. Nach intensiver Vorarbeit hat die Stadt nun in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und dem örtlichen Taxigewerbe eine Regel ausgearbeitet, die einen fairen Wettbewerb in München ermöglichen soll. Zum 1. September 2023 dürfen in Münchner Taxen bei Vorbestellung (über eine Taxi-App oder eine der Taxizentralen) auch Festpreise vereinbart werden, wenn die Kund*innen das wünschen. Die Fahrpreisermittlung durch Taxameter ist parallel weiter möglich. Trotz der Festpreisoption werden die Preise innerhalb eines sogenannten Tarifkorridors tariflich umrahmt und behördlich überwacht. Fahrgäste müssen daher keine Angst vor Wucher haben. Vielmehr können sich die Kund*innen künftig entspannt zurücklehnen, wenn es im Stadtverkehr einmal nicht ganz so schnell vorangeht. Der Preis ist fix.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Uns ist es mit diesem innovativen Taxitarif gelungen, ein bundesweit bisher einmaliges Angebot zu schaffen. Ich freue mich, dass wir damit in Richtung der Münchner Taxifahrer*innen ein positives Zeichen setzen können. Die neue Regelung war dringend notwendig, damit die Taxibranche konkurrenzfähig bleiben kann. Fahrgäste können das neue Angebot ab dem 1. September nutzen. Damit sind bereits während der IAA und vor allem auch der Wiesn Festpreise für die Taxifahrt möglich.“

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl: „Während Münchner*innen und Besucher*innen bei der nächsten Taxifahrt ihre neugewonnene Preissicherheit genießen, arbeiten wir weiter daran, die Tarifstrukturen zu optimieren, und leisten unseren Beitrag für ein zukunftssicheres Taxigewerbe. Das Taxi stellt eine wichtige Säule für die Daseinsvorsorge in München dar, insbesondere für Menschen ohne eigenes Auto. Die neue Preissicherheit steigert die Attraktivität erheblich und ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Die Anpassung der Tarifstruktur ist Innovation und Beitrag zur Mobilitätswende zugleich. Das Taxiangebot wird im laufenden Wettbewerb gestärkt und gleichzeitig durch den Einsatz zeitgemäßer Technologie zukunftsfähig gemacht. Wir sind stolz darauf, in München ein Signal für mehr zuverlässige Mobilität und sichere Erreichbarkeit zu setzen. Dies folgt der Mobilitätsstrategie 2035 hinzu einer lebenswerten Stadt.“

Thomas Kroker, Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Taxi- und Mietwagen Unternehmen e.V.: „Der Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen Unternehmen e.V. und auch der Bundesverband TMV danken der Landeshauptstadt München, mit dem Vorzeigemodell ,Tarifkorridor‘ eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Mit dieser Regelung erhält die Taxibranche einen Mechanismus im Wettbewerb gegen Mietwagen-Betriebe, die systematisch elementare Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes umgehen. Phasenweise sind auf Münchens Straßen mehr sogenannte Mietwagen als echte Taxis im Einsatz, größtenteils von auswärtigen Betrieben, die in München keine Gewerbesteuer bezahlen. Mit der Option eines Tarifkorridors öffnen sich dem Taxigewerbe neue Wege im täglichen Wettbewerb.“