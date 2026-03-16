Städtische Musikschule lädt zu Erlebnistagen ein

Die Städtische Musikschule München lädt am Wochenende Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, wieder zu ihren Erlebnistagen ein. Nach der erfolgreichen Premiere 2024 und der sehr positiven Resonanz von Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften 2025 werden die Erlebnistage ab sofort als fester Bestandteil in die Jahresplanung der Musikschule aufgenommen. Die Erlebnistage sind vergleichbar mit einem Tag der offenen Tür, berücksichtigen jedoch die dezentrale Struktur der Musikschule und das große Stadtgebiet Münchens: An einem Wochenende finden die Veranstaltungen an zwei Standorten in unterschiedlichen Stadtbezirken statt.

Am Samstag, 21. März, öffnen sich die Türen des Musikschulzentrums Mitte, Neuberghauser Straße 11, am Sonntag, 22. März, folgt das Musikschulzentrum Süd, Aidenbachstraße 23. Beide Veranstaltungen finden jeweils von 11 bis 16 Uhr statt.

Das Programm richtet sich sowohl an Schüler*innen, die bereits Unterricht an der Musikschule erhalten, als auch an Kinder und Jugendliche, die bisher noch keinen Kontakt zur Musikschule hatten. Ebenso stellen sich die Angebote der Elementaren Musikpädagogik – von der Musikalischen Spielschule über die Früherziehung bis hin zur Grundausbildung – mit niederschwelligen Mitmach-Angeboten vor. So können Kinder, Jugendliche und Eltern das vielfältige Unterrichtsangebot kennenlernen und Musik ganz unmittelbar erleben.

In offenen Unterrichtsstunden, bei kurzen Vorspielen der Jüngsten, aber auch durch Beiträge der Studienvorbereitenden Ausbildung erhalten Besucher*innen Einblicke in den Gesangs- und Instrumentalunterricht. Neben persönlichen Beratungsmöglichkeiten gibt es auch die Gelegenheit, viele Instrumente gleich auszuprobieren.

Ergänzt wird das Programm durch offene Proben von Ensembles, Chören, Orchestern und Bands, die Lust auf gemeinsames Musizieren machen. Die Erlebnistage vermitteln einen lebendigen Eindruck von der pädagogischen Arbeit, dem breiten musikalischen Angebot und der großen Bedeutung musikalischer Bildung in München. Die Musikschule präsentiert sich dabei bewusst als offener Ort der Begegnung, der Inklusion lebt und in dem die Freude an der Musik im Mittelpunkt steht.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Musik macht Spaß und bringt Lebensfreude. Die Erlebnistage der Städtischen Musikschule stehen für Offenheit, Teilhabe und Inklusion – Werte, die für unsere Stadt besonders wich- tig sind und die wir bei der Bildung gezielt fördern. Familien sollen sich trauen und in das große Angebot reinschnuppern und ausprobieren.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Die Erlebnistage Musikschule zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig, offen und niedrigschwellig musikalische Bildung in München gestaltet wird. Kinder und Jugendliche können Musik nicht nur kennenlernen, sondern sie selbst erleben – unabhängig von Vorkenntnissen.“