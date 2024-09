Stand-up-Paddling bei Dunkelheit – Aber mit Sicherheit

Die Vorschriften zur Beleuchtung von Stand-Up-Paddleboards (SUPs) in der Nacht variieren je nach Land und örtlichen Bestimmungen. Im Allgemeinen gelten jedoch folgende Grundregeln:

Navigationslichter: SUPs, die nachts auf Wasserstraßen unterwegs sind, müssen ein weißes Licht führen, das aus allen Richtungen sichtbar ist. Dies kann ein festes oder blinkendes Licht sein, das an der Person oder dem SUP angebracht wird. Sichtbarkeit: Die Beleuchtung dient hauptsächlich dazu, sicherzustellen, dass das SUP und sein Fahrer von anderen Wasserfahrzeugen gesehen werden können. Die Sichtbarkeit ist entscheidend, um Kollisionen zu vermeiden. Zusätzliche Beleuchtung: Einige Regionen empfehlen oder verlangen zusätzliche Beleuchtung, z. B. Stirnlampen, um die Umgebung besser sehen zu können. Regelungen vor Ort: Es ist wichtig, die lokalen Vorschriften zu überprüfen, da diese von den allgemeinen Richtlinien abweichen können. Einige Gewässer könnten spezielle Regeln für SUPs haben, insbesondere in dicht befahrenen oder gefährlichen Bereichen.

Informiere dich vor jeder nächtlichen Fahrt über die spezifischen Vorschriften in dem Gebiet, in dem du paddeln möchtest, um sicherzustellen, dass du alle Anforderungen erfüllst.

Tipp:

Wir nutzen die Campinglampe BL40. Sie lässt sich gut auf der Gepäckspinne oder Kamerahalterung befestigen und ist von allen Seiten sichtbar.

Und noch was:

Unterwasser-LED-Beleuchtung, die an der Unterseite eines Paddelbretts angebracht wird, ist bei vielen Paddlern sehr beliebt. Diese Art von Beleuchtung erzeugt einen farbigen Schein, der das Brett umgibt und sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität des Paddelns im Dunkeln verbessert. Die LED-Lichter helfen nicht nur dabei, durch das Wasser zu navigieren, sondern bieten auch einen praktischen Vorteil, indem sie Unterwasserhindernisse sichtbar machen. Dies kann die Sicherheit beim Paddeln erheblich erhöhen, insbesondere in unbekannten oder gefährlichen Gewässern. Zudem schafft das leuchtende Board eine besondere Atmosphäre, die das Paddelerlebnis bei Nacht einzigartig macht.