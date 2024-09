Starke Rauchentwicklung in Laim – Motorroller in Vollbrand

Ein brennender Motorroller an einer Gartenmauer hat am Montagabend in Laim für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Mehrere Personen meldeten dichten Rauch und meterhohe Flammen in der Haunerstraße. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr München an der gemeldeten Adresse eintrafen, stand ein Motorroller bereits in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp begann sofort mit der Brandbekämpfung. Mit einem Hohlstrahlrohr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Garten verhindert werden. Am brennenden Roller entstand Totalschaden.

Durch das Feuer wurde ein Stromverteiler beschädigt, der dann von den Stadtwerken München kontrolliert wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.