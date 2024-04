Start der Motorradsaison – ADAC gibt Tipps, bevor es mit den Bikes wieder auf die Straße geht

Die Sonne gewinnt an Kraft und die Tage werden wieder länger. Genau der richtige Zeitpunkt, das Motorrad aus dem Winterschlaf zu holen und in die lang ersehnte Saison zu starten. Um für die erste Ausfahrt perfekt ausgerüstet zu sein, gilt es die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Bernd Emmrich, langjähriger ADAC Stauberater und Motorradexperte beim ADAC Südbayern, rät zur Sorgfalt vor dem ersten Ausritt. „Bevor es auf die Straße geht, sollten Sie Ihre Maschine gründlich überprüfen. Hier gilt es zunächst, das Motorrad nach der langen Winterpause gut zu reinigen und auf die Fahrtüchtigkeit zu inspizieren. Zunächst sollte kontrolliert werden, ob Rost oder mögliche Mängel vorhanden sind. Zudem gilt es gleich zu Beginn einen prüfenden Blick auf die Batterie zu werfen und diese gegebenenfalls zu laden. Vor der ersten Fahrt sollte sie wieder voll aufgeladen sein.“

Saisonstart fürs Motorrad: Der (Technik-) Frühjahrscheck

Ob erfahren oder Anfänger, alle sollten unbedingt nach der langen Winterpause ihr Bike auf Herz und Nieren prüfen. Eine Checkliste ist dabei sehr hilfreich, natürlich gelten übergreifend alle Tipps und Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers.

Bei der Reinigung können auch Undichtigkeiten an Motor, Vorderradgabel oder Federbein erkannt werden.

Prüfen Sie den Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel und füllen Sie bei Bedarf nach.

Wenn Betriebsstoffe in größeren Mengen nachgefüllt werden müssen, sollte auch die mögliche Ursache für den niedrigen Füllstand geprüft werden, etwa verschlissene Bremsbeläge oder Undichtigkeiten am Kühlsystem.

Testen Sie bei laufendem Motor sowohl Lichtanlage als auch die elektronische Anlage, z.B. Kupplungs- und Seitenständerschalter.

Überprüfen Sie die Antriebskette nicht erst kurz vor dem Start, sondern spätestens am Vorabend, denn nur so kann das aufgetragene Kettenfett richtig einwirken. Ist die Kette richtig gespannt? Für das korrekte Spiel des unteren Kettendurchhangs gelten die Vorgaben in der Bedienungsanleitung. Wenn die Kette zu stark oder sehr unregelmäßig gelängt ist, muss sie ersetzt werden.

Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt unbedingt die Bremsscheiben und -beläge. Nach längerer Standzeit können sich Staub und schmieriger Schmutz auf den Scheiben ablagern. Deswegen sollten Sie die Bremsscheiben zunächst beidseitig mit einem Bremsenreiniger auf einem Tuch abwischen. Zur Funktionsprüfung der Bremsen gehört auch, den Druckpunkt am Hebel und den Tritt aufs Pedal zu checken. Sind sie deutlich und präzise spürbar? Öffnet sich die Bremse wieder? Sitzen vielleicht die Kolben fest? Dies können Sie schon beim Schieben des Bikes kontrollieren.

Auch die Bremsleitungen sind zu überprüfen – sie dürfen weder porös noch undicht sein. Bei Fehlern oder Mängeln an der Bremsanlage sollten Sie die Maschine stehen lassen und von einer Werkstatt prüfen und reparieren lassen.

Prüfen Sie Profilzustand, Luftdruck und Alter der Reifen (auch wenn Sie in der letzten Saison wenig gefahren sind). Die Reifen haben weniger als 1,6 Millimeter Profil oder sind älter als sechs Jahre? Dann sind auf jeden Fall neue fällig.

Bei Vergaser-Maschinen: Benzinhahn öffnen und gegebenenfalls frischen Kraftstoff in die leere Schwimmerkammer der Vergaser füllen. So können beim Motorstart leichter entzündliche Spritbestandteile in den Brennraum gelangen.

Eventuelle Mängel auf jeden Fall vor Fahrtbeginn reparieren oder reparieren lassen.

Vor der ersten echten Ausfahrt eine kurze Probefahrt machen. Dabei auf den ersten Metern beachten, dass die Kontrollleuchten für ABS und Traktionskontrolle ausgehen. Wenn es die Verkehrssituation erlaubt, Vorder- und Hinterradbremsen prüfen. Am Hinterrad sollte deutlich das ABS ansprechen.

„Neben dem Fahrzeug ist auch die passende Bekleidung für eine sichere Fahrt auf dem Motorrad von Bedeutung. Der Helm ist der wichtigste Bestandteil der Schutzkleidung, er sollte keine sichtbare Beschädigung aufweisen. Das Visier sollte nicht zerkratzt sein und gereinigt werden. Angemessene Kleidung sorgt neben mehr Sicherheit auch für den entsprechenden Fahrkomfort und Fahrspaß. Um für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar zu sein, sollten Sie dabei auf kontrastreiche Kleidung zurückgreifen. Lederkombis sollten gereinigt, gefettet oder imprägniert werden. Gleiches gilt für Textilgewebe. An den Nähten zeigt sich meist, ob noch alles in Ordnung ist“, so Emmrich.

Sicherheit auf der Straße

Nach dem Winter können durch den Frost viele Straßen durch Schlaglöcher beschädigt sein. Ebenso kann noch Rollsplitt auf der Fahrbahn vorhanden sein, was insbesondere bei den ersten Fahrten mit dem Motorrad nicht unterschätzt werden sollte. Vor allem am Morgen kann es zu Saisonbeginn zudem in Waldstücken oder auf Brücken immer noch zu Straßenglätte kommen. „Doch nicht nur Motorradfahrer müssen sich erst wieder ans Fahren und an ihre Maschine gewöhnen, auch für Autofahrer ändert sich mit den Zweirädern nun die Verkehrslage. Gerade zu Beginn der Saison unterschätzen Autofahrer Geschwindigkeit und vor allem Beschleunigungsvermögen der Motorräder. Darum sollten alle Verkehrsteilnehmer zu jeder Zeit rücksichtsvoll und vorausschauend fahren“, betont Emmrich.

Die neue Saison ist stets wieder ein kleiner Neubeginn. Man sollte also nicht gleich zu Beginn mit einer großen Runde starten, sondern mit einigen kürzen Eingewöhnungstouren und am besten an einem umfangreichen Fahrsicherheitstraining teilnehmen. Die Teilnahme an einem Motorrad-Training ist ein idealer Start in die neue Saison.

Die Programme des ADAC Südbayern werden auf ADAC Trainingsanlagen angeboten und finden Sie unter: https://www.adac-fahrtraining.de/buchung-motorrad-training

Biketouren und Motorradhotels

Nach den ersten Eingewöhnungstouren mit dem Motorrad folgen meist die Pläne für längere Fahrten. „Eine gelungene Ausfahrt lebt von aussichtsreichen Straßen, schönen Landschaften und interessanten Sehenswürdigkeiten. Genauso aber auch von genussvollen Pausen in gastfreundlichen Lokalen und geeigneten Hotels für eine unkomplizierte Übernachtung, um ausgeruht und entspannt in einen neuen, erlebnisreichen Tourentag zu starten. In Bayern gibt es zahlreiche zertifizierte Hotels, die einen umfangreichen Service für Motorradfahrer bieten“, so Heike Tröster, Leiterin Tourismus beim ADAC Südbayern.

Die Kooperationspartner DEHOGA Bayern und ADAC in Bayern geben Motorradfahrern eine verlässliche Orientierungshilfe bei der Tourenplanung und garantieren den optimalen Service für Motorradfahrer in den Betrieben.

Vom ADAC in Bayern und dem DEHOGA Bayern e.V. zertifizierte Betriebe bieten unter anderem:

Sichere Motorrad-Stellplätze

Trockenmöglichkeit für nasse Monturen

Die wichtigsten Werkzeuge für kleinere Reparaturen

Kurzfristiges Übernachten für nur eine Nacht

Tourenvorschläge, Ausflugstipps, Straßenkarten und mehr

Darüber hinaus ist in vielen Betrieben der Inhaber selbst passionierter Motorradfahrer und gibt ganz persönliche Routenempfehlungen, damit Biker die Umgebung noch besser kennenlernen können.

Hier finden Sie unsere Motorradfreundlichen Gastgeber in Bayern.