Steirischer Herbstmarkt vom 5. bis 8. September 2019 auf dem Wittelsbacherplatz

Die bayerische Landeshauptstadt startet in diesem Jahr wieder weiß-grün in den Herbst. Über 20 Aussteller aus der ganzen Steiermark laden vom 5. bis 8. September 2019 auf dem Wittelsbacherplatz unter dem Motto “Steirisch Herbstln” zum Kennenlernen und Genießen der steirischen Lebenskultur. Rund um das Reiterdenkmal im Herzen der Stadt warten Genussstandln, Weinverkostungen, steirische Volksmusik, lebendiges Brauchtum und Urlaubsideen auf die Münchner. Im Mittelpunkt stehen dabei die kulinarischen Herbstboten der Steiermark: Kürbis – von Kürbiskernöl über Pesto bis Chutney, Brand und Likör – Käse und Schinken – von Vulcano bis Spezialitäten vom Hirsch – frische Krapfen und natürlich der steirische Wein. Zu verkosten gibt es aber auch Gin aus der Steiermark, Muskateller-Wermut und ausgefallene Kreationen wie Hirschbirnenleberkäse oder eine steirische Schwammerlsuppe mit Sterz. In einem rund vier Meter hohen begehbaren Weinfass können Gäste Wein probieren oder einfach den Ausblick über den Markt genießen. Eröffnet wird der Genussmarkt am 5. September um 11 Uhr mit einer Live-Kochshow des Fernsehkochs und Steiermark-Botschafters Johann Lafer. Die Stände sind für Besucher jeweils von 11 bis 22 Uhr (am Sonntag bis 18 Uhr) geöffnet.

Weite Informationen unter www.steiermark.com/muenchen