Streit unter Taxifahren eskaliert – 27-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Bereits am Montag, 18.10.2021, kam es gegen 19:00 Uhr, an einem Taxistand in der

Bayerstraße zu einem Streit unter zwei Taxifahrern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auch zu einem körperlichen Angriff von einem bislang unbekannten

Taxifahrer gegen einen 27-Jährigen Taxifahrer mit Wohnsitz in München.

Mehrere unbeteiligte Taxifahrer schritten schließlich ein, nachdem der 27-Jährige schwer

verletzt zu Boden ging und verständigten den Rettungsdienst. Aufgrund der schweren

Verletzungen musste der 27-Jährige stationär im Krankenhaus bleiben. Die Tat wurde

erst ein paar Tage später bei der Polizei angezeigt.

Da zum Tatzeitpunkt der Bahnhofsplatz gut frequentiert war, werden Zeugen gebeten sich

zu melden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 176 cm groß, schlank, südeuropäische Erscheinung, grau-melierte, glatte,

dünne Haare, unrasierter Drei-Tage-Bart; er trug eine dünne Regenjacke und gelb/beige

Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße 10a (Ludwigsvorstadt) am

dortigen Taxistand Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.