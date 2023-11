SUPERBLOOM 2024: Die ersten Superstars stehen fest

SUPERBLOOM Festival bestätigt erste Top-Acts wie Sam Smith, The Chainsmokers, CRO, Tokio Hotel und Domiziana für die dritte Ausgabe im September 2024.

Nach den erfolgreichen Editionen in den vergangenen zwei Jahren, kehrt das SUPERBLOOM Festival am 7. und 8. September erneut in den Olympiapark zurück. Auch 2024 verspricht das Festival wieder ein besonderes Ereignis in München zu werden und hat bereits die ersten Superstars bestätigt.

Musik für jeden Geschmack

Angeführt wird die erste Line-up-Enthüllung von zwei Grammy Gewinnern: Der britischen Ikone Sam Smith und dem US-DJ-Duo The Chainsmokers, die den begehrten Preis für ihren Song “Don’t Let Me Down” erhielten, sowie Ex One Direction Mitglied Louis Tomlinson. Darauffolgend bekannte deutsche Namen wie die Rapper CRO und RIN sowie die Indie-Pop Band PROVINZ – alle drei aus dem Nachbarbundesland BaWü stammen. Ein absolutes Highlight dürfte auch die Show der Band Tokio Hotel werden, die mit einem grandiosen Comeback derzeit überall präsent ist und an alte Erfolge anknüpft. Auch die britische Band Nothing but Thieves, TikTok-Wunder Natalie Jane und die britisch-südafrikanische Singer-Songwriterin Kenya Grace werden im nächsten Jahr auf der Bühne stehen, wenn sich das Gelände des Münchner Olympiaparks erneut in eine spektakuläre Erlebniswelt verwandelt. Für den elektronischen Touch sorgen im kommenden Jahr unter anderem der EDM-Künstler David Puentez und das Electro-House-Duo Twocolors. Das SUPERBLOOM Festival 2024 knüpft, mit den ersten top Namen, nahtlos an den Erfolg der vorherigen Ausgaben an und bietet den täglich rund 50.000 Besucher*innen auch im kommenden Jahr ein unvergleichliches Erlebnis. Mit beeindruckenden Auftritten von über 100 Künstler*innen und einer mitreißenden Atmosphäre auf dem gesamten Festivalgelände, sichert sich das SUPERBLOOM seine Stellung als eines der herausragendsten Events im deutschen Festivalkalender.

Ein Mix aus internationalen Superstars und den heißesten Newcomer*innen

An jeder Ecke des einzigartigen Festivalgeländes gibt es etwas zu entdecken – neben zahlreichen Experience Bereichen mit vielen Interaktionen, atemberaubende Performances und einem unterhaltsamen Programm mit Podcast und Comedy, bleibt sich das SUPERBLOOM seinem Konzept treu und bietet auch zahlreichen upcoming Artists und spannenden Newcomer*innen eine Plattform. APASHE & BRASS ORCHESTRA versprechen eine einzigartige Fusion aus elektronischer Musik und Brass-Elementen, die das Publikum auf eine kraftvolle musikalische Reise entführt. Ebenfalls vertreten ist die Musikerin Domiziana, die mit ihrer eindringlichen Stimme und kreativen Ausdrucksformen eine introspektive Atmosphäre schafft, während der charismatische Singer-Songwriter Levin Liam mit seinen eingängigen Melodien und authentischen Zeilen das Publikum begeistern wird. Die vielseitige Paula Carolina, eine talentierte Singer-Songwriterin, wird mit ihrer Mischung aus Pop, R&B und Indie eine emotionale Verbindung herstellen. Abgerundet wird das Line-up bis dato durch das aufstrebende Talent BERQ, dessen Musik und mitreißende Texte für eine energiegeladene Festivalatmosphäre sorgen werden. Mit dieser beeindruckenden Zusammenstellung verspricht das SUPERBLOOM Festival 2024 zwei Tage voller musikalischer Höhepunkte und künstlerischer Vielfalt, die die Herzen der Festivalbesucher*innen höher schlagen lassen.

Auch ein Erlebnis für die jüngsten Festivalfans

Neben den musikalischen Höhepunkten bietet das SUPERBLOOM mehr als ein reines Musikfestival. Die zahlreichen Experience-Bereiche schaffen ein Erlebnis für alle Sinne, und auch im nächsten Jahr gibt es wieder ein besonderes Angebot für Familien und kleine Gäste. Das Hamburger Kinderlieder-Duo DENIZ & OVE sowie EULE & LERCHE, mit ihren fantasievollen Melodien, sind die ersten bestätigten Kids-Acts 2024.

Weitere Künstler*innen und Programmpunkte folgen im kommenden Jahr.

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Das 2-Tage-Ticket für Samstag & Sonntag ist ab 209 EUR erhältlich. Next Generation-Tickets für 16 & 17-Jährige werden zu einem vergünstigten Preis von 119 EUR und Kids-Tickets von 6 bis 15 Jahren für 49 EUR angeboten.

Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich