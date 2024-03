SUPERBLOOM Festival trumpft mit weiteren Stars auf

Das SUPERBLOOM Festival verkündet weitere Künstler:innen und erweitert damit das Line-Up für 2024. Neben dem Superstar Calvin Harris, sind weitere Highlights wie Burna Boy, Shirin David, Jorja Smith, Milky Chance, Loyle Carner, Loreen, Chappell Roan und viele weitere Acts bestätigt. Bereits im Dezember wurden Hochkaräter:innen wie Sam Smith, THE CHAINSMOKERS, CRO, Louis Tomlinson, RIN, Provinz, Tokio Hotel, Nothing but Thieves, Kenya Grace und David Puentez bestätigt.

Auch in diesem Jahr verspricht das SUPERBLOOM Festival in München ein absolutes „Spätsommer-Highlight” zu werden. Am 07. und 08. September 2024 wird die malerische Location des Olympiaparks erneut eine Erlebnis-Oase der Superlative. Superstars und Newcomer:innen werden gleichermaßen für unvergessliche Momente sorgen. Neben phänomenaler Musik erwartet die Besucher:innen auch wieder eine Vielzahl von Erlebnissen abseits der Hauptbühnen, darunter Podcasts, Lesungen, Talks und Performances.

Ein musikalisches Line-Up voller Newcomer:innen und Superstars

Ende letzten Jahres wurden bereits zahlreiche Acts wie das britische Ausnahmetalent Sam Smith, der Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson, das US-amerikanische Future-Bass-Duo THE CHAINSMOKERS und die deutschen Rapper CRO und RIN bekannt gegeben. Nun folgen zahlreiche weitere nationale und internationale Superstars und Newcomer:innen, die das SUPERBLOOM Line-Up für den September erweitern. Star-DJ Calvin Harris, der bereits bei der SUPERBLOOM Premiere Teil des Line-Ups war, kehrt als einer der Main-Acts auf die Festivalbühne nach München zurück. Der westafrikanische Musiker Burna Boy, der vor sechs Jahren auch internationale Bekanntheit erlangte, bringt die Menge mit seinen Afrobeats zum Beben. Mit Erfolgs-Rapperin Shirin David und der britischen Singer-Songwriterin Jorja Smith, die ihren Durchbruch im Jahr 2016 mit ihrem Song „Blue Lights“ erreichte, sind auch zwei der angesagtesten Sänger:innen der aktuellen Stunde mit von der Partie. Auch die schwedische Sängerin Loreen, die im Jahr 2012 in Baku den Eurovision Song Contest mit ihrem Song “Euphoria” und erneut 2023 in Liverpool mit dem Song “Tattoo” gewann, wird die Besucher:innen verzaubern. Während die 26-jährige Indie-Pop-Sängerin Chappell Roan und die Folktronica-Band Milky Chance mit ihren elektronischen Beats für Bewegung in den Hüften sorgen, schaffen die Sängerinnen Natalie Jane und Kenya Grace eher gefühlvolle Momente auf dem SUPERBLOOM. Partystimmung verbreiten hingegen das Berliner Duo Twocolors mit ihren Hits wie “Cynical” und der Künstler Tream. Weitere bestätigte Acts für das SUPERBLOOM 2024 sind die deutschen Künstler:innen Domiziana, Levin Liam, Berq, Zimmer90, Paula Carolina und Kasi, die Bands Thee Sacred Souls und Glass Beams sowie der niederländische Rapper und „Friesenjung“ JOOST, der beim diesjährigen Eurovision Song Contest auftreten wird.

Podcasts und zum ersten Mal auch Lesungen

Das SUPERBLOOM ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Neben den musikalischen Highlights werden in diesem Jahr auch erstmals Lesungen namhafter Autor:innen stattfinden, darunter Journalistin und Autorin Ilona Hartmann. Die 34-Jährige, die mit Kurzbeobachtungen zum Zeitgeschehen auf Twitter bekannt wurde, konnte mit ihrem Roman „Klarkommen“ viele deutsche Kritiker:innen von sich überzeugen. Auch Autorin Phia Quantius wird aus ihrer Biografie „Bombenkopf“ vorlesen, in der sie über ihren Lebensweg mit einer besonders starken Form von Migräne erzählt, die sie mehrmals im Monat aus ihrem Alltag reißt. In diesem Jahr sind gleich zwei Crime Podcasts auf dem SUPERBLOOM vertreten. Während die Journalistinnen Leonie Bartsch & Linn Schütze bei „Mord auf Ex“ von wahren Kriminalfällen erzählen, geht es beim Bayern 3 True Crime Podcast ganz konkret um die „Tödliche Liebe“. Mit Galerie Arschgeweih, dem Podcast der größten deutschsprachigen 2000er-Meme-Page, entführen uns die Moderator:innen in die Nullerjahre und in die Dinge, die uns damals bewegten.

Weiterhin garantieren zahlreiche Experience-Bereiche spannende Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein. Im ganzen Olympiapark bieten sich Gelegenheiten, Neues zu erkunden, Performances zu bestaunen und aktiv Dinge mitzugestalten. In Kürze werden weitere Experience-Bereiche und deren Inhalte bekannt gegeben.

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Das 2-Tage-Ticket für Samstag & Sonntag ist ab 219 EUR erhältlich. Next Generation-Tickets für 16 & 17-Jährige werden zu einem vergünstigten Preis von 129 EUR und Kids-Tickets von 6 bis 15 Jahren für 49 EUR angeboten. Tagestickets sind demnächst erhältlich.

Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.