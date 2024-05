Täterfestnahmen nach gefährlicher Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 23.05.2024, gegen 19:30 Uhr, geriet ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau mit einem 16-Jährigen mit französisch-algerischer Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz in Deutschland und einem 17-Jährigen mit Wohnsitz in Waldkraiburg aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten der 16- und 17-Jährige auf den 27-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte umgehend die Polizei. Die zwei Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeikräfte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Tatverdächtigen wieder entlassen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.