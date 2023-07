Tankstellenüberfall in Taufkirchen – Täter auf der Flucht – Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 22:35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter, welcher eine Maske trug, den Verkaufsraum einer Tankstelle am Lindenring. Der Täter begab sich hinter den Verkaufstresen und bedrohte die alleine anwesende Kassiererin unter Vorhaltung eines Werkzeugs. Er entwendete mehrere Rollen Münzgeld und flüchtete zu Fuß aus dem Verkaufsraum in Richtung Waldstraße.

Die Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt und alarmierte den Notruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Im Rahmen der Fahndung konnte jedoch die Tatbeute und das Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Es waren mehrere Streifen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1.,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Hose, blauem Kapuzenpulli, schwarzer Sonnenbrille, maskiert mit hellem Tuch/Bandana

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindenring, Waldstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.