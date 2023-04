Tanz den Gasteig: Münchens größte Tanzparty am 3. Juni im Gasteig HP8

Ob HipHop für die Kleinen oder Tango für die Großen, Samba oder Gaga, Disco oder Salsa – bei „Tanz den Gasteig“ dürfen Tanzfans am 3. Juni von nachmittags bis spät in die Nacht das ganze Areal des Gasteig HP8 in Beschlag nehmen. Egal ob Profi oder Tanzanfänger*in, Single, Paar oder in Gruppen, Kind oder Senior*in – alle sind bei freiem Eintritt eingeladen, verschiedene Tanzstile in Workshops auszuprobieren, Inklusive Tänze mit einer Gebärdendolmetscherin zu erleben, Live-Musik zu hören oder sich einfach treiben zu lassen.

Das Highlight in diesem Jahr: Im Rahmen des Flower Power Festivals München wird die Bühne der Isarphilharmonie zum Flower-Power-Tanzparkett. Festival-Besucher*innen können sich außerdem passend stylen lassen: Im Hippie-Salon sorgen Visagisten kostenlos für perfekte Festival-Looks.

Bei schönem Wetter wird auch der komplette Außenbereich des Gasteig HP8 zur Partymeile mit Rollschuhdisco und Hula Hoop Dance, bevor dort ab 21 Uhr die Silent Disco mit Kopfhörermusik leise Dance-Moves ermöglicht. Gleichzeitig wird es drinnen bis weit nach Mitternacht noch einmal richtig laut, u.a. mit Harry Klein im Saal X.

Kommt tanzen – bei der größten Tanzparty der Stadt!

Tanz den Gasteig

Samstag, 3. Juni 2023 ab 15 Uhr

Gasteig HP8

‚Hans-Preißinger Str. 8

Eintritt frei!

Alter: Ab 6 Jahren