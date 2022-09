Es startet wieder die beliebten „Salsa-Nacht“ in der Halle E: Am 15. September geben Tanzprofis von 19 – 20 Uhr allen interessierten Paaren und Singles einen ersten Einblick in die stilistisch sehr vielfältige Salsa-Welt. Direkt im Anschluss startet dann die Salsa-Party – bis Mitternacht können Tanzfreudige aller Levels die besondere Atmosphäre einer der außergewöhnlichsten Tanzflächen der Stadt testen. Oder das Geschehen einfach von den höher gelegenen Galerien der denkmalgeschützten Halle E aus beobachten. Der Eintritt ist frei! Und der Termin für die nächste Salsa-Nacht steht auch schon fest: Am 24. Oktober wird die Reihe fortgesetzt!

Weitere Infos unter Tanz den Gasteig: Salsa-Nacht im HP8 – Gasteig München