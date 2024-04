„Tanzend“ in der S-Bahn – Betrunkener entblößt sich im Zug

Sonntagmittag (14. April) tanzte ein 43-jähriger Slowake auf der Sitzbank einer Richtung Freising verkehrenden S1 und entblößte dabei sein Glied vor einer Reisenden. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei nahmen den Mann vorläufig fest, hatten im Anschluss aber auch mit der 41-jährigen Geschädigten alle Hände voll zu tun.

Der S-Bahnprüfdienst alarmierte die Bundespolizei gegen 11:30 Uhr darüber, dass in der S1 Richtung Freising ein Mann auf den Sitzbänken tanzt und sein Glied entblößt. Eine Streife begab sich daraufhin zur im Hauptbahnhof München einfahrenden S-Bahn am Gleis 36. Sie nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung kam es zu einer Auseinandersetzung mit der mutmaßlich Geschädigten, da diese sich weigerte ihre Personalien anzugeben, sich verbal aggressiv verhielt und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Sie musste unter Zwangsanwendung zur Dienststelle gebracht werden, wogegen sie sich wehrte und lauthals protestierte.

Auf der Dienststelle gab die in München wohnende Deutsche an, Schmerzen in der Brust zu verspüren, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Gegenüber den eintreffenden Rettungskräften verhielt sie sich verbal ebenso aggressiv wie gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Bei der Frau wurden durch die Behandelnden weder Verletzungen noch sonstige Beschwerden festgestellt, die eine medizinische Behandlung erforderten.

Bei dem vorläufig festgenommenen Tänzer ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille. Auch die Frau war mit 1,6 Promille erheblich alkoholisiert. Gegen beide ermittelt nun die Bundespolizei.