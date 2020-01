Tash Sultana mit Live Band am 11.09.2020 in der Olympiahalle München

Tash Sultana hat einen rasanten Aufstieg hingelegt – innerhalb von gut drei Jahren von den Straßen Melbournes in die größten Hallen der Welt. Tash verkaufte gleich dreimal hintereinander die O2 Academy in Brixton, bei uns die Berliner Columbiahalle zweimal und in Köln das Palladium ebenfalls dreimal am Stück aus. In diesem Jahr spielte Tash Sultana drei Konzerte in München, Köln sowie Berlin und auch für diese drei Shows gingen die insgesamt rund 25.000 Tickets prompt weg. Das immer solo, mit den vier, fünf Gitarren und all den anderen Instrumenten wie Bass, Keyboards, Flöten, Trompete und anderen mehr, die Sultana so zu den Konzerten mitzubringen gewohnt ist. Doch das wird sich 2020 (ein bisschen) ändern: Für die Tour im kommenden September hat Sultana angekündigt, dass erstmals eine eigene Live-Band auf Reisen mitkommen wird. Das ist nur konsequent, hat sich doch der Sound im Lauf der Zeit immer mehr erweitert und verfeinert. So interessant und aufregend es ist, Sultana bei der virtuosen Beherrschung der ganzen Instrumente, kombiniert mit der Loopstation, zuzuhören und zuzusehen, umso mehr fiel an manchen Stellen auch auf, dass da noch viel mehr musikalisches Potenzial schlummert. Man darf also gespannt sein, wie die Songs der „Notion“-Doppelplatin-EP und des Debütalbums „Flow State“ – für das Sultana mit dem ARIA Award ausgezeichnet wurde – arrangiert sein werden und wie die kommenden neuen Songs im großen Format klingen. Tash wird selbstverständlich das ein oder andere Solo-Stück einweben und mit Sicherheit darf man davon ausgehen, dass der Act auch in großer Besetzung auf der Bühne mit gewohnt großer Energie zu Werke gehen wird. Neben der Bestätigung für das Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg, wird Tash Sultana in München, Berlin und Dresden spielen. Für Wiesbaden wir es zudem eine exklusive und spezielle Show beim Open Air im Kulturpark Schlachthof geben. Unter dem Motto Tash Sultana & Friends werden einige befreundete Musiker*innen als Support mitkommen und dem Konzert einen besonderen Festivalcharakter geben. Wir freuen uns, das Ausnahmetalent hier bei uns in Deutschland erneut willkommen zu heißen.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden. Ein Ausweisdokument ist mitzuführen.

Tickets: www.muenchenticket.de