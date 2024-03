Tatütata im Tierpark: Hellabrunn und die Münchner Feuerwehr

Hellabrunn ist ein beliebter, in ganz Deutschland bekannter Ausflugsort. Der Tierpark nimmt die Sicherheit seiner zahlreichen Gäste und dem vielseitigen Tierbestand sehr ernst und arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Berufsfeuerwehr München zusammen. Dabei stehen präventive Maßnahmen und verschiedene Notfallübungen im Mittelpunkt – für den hoffentlich nie eintreffenden Ernstfall.

Die regelmäßige Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr gehört zu den zahlreichen Schutzmaßnahmen des Tierparks, um Sicherheit aller Tiere, Gäste und natürlich der vielen Gebäude auf dem Gelände zu gewährleisten. Jedes Jahr begeht die zuständige Feuerwache mehrmals Hellabrunn – begleitet vom Hellabrunner Brandschutzbeauftragten und unserem Team. Dabei geht es nicht nur um potenzielle Gefahrenquellen oder präventive Maßnahmen – auch bei der Erstellung von Evakuierungsplänen sowie Notfallübungen ist die Feuerwehr München ein unverzichtbarer Partner des Tierparks.

Mehr Schutzmaßnahmen als gesetzlich vorgeschrieben

Brandmeldeanlagen, Nachrüstungen bestehender Sicherheitsmaßnahmen und vorbeugender Brandschutz – die Zusammenarbeit mit der Feuerwache 2 ist wichtig und wird ständig ausgebaut. Hellabrunn geht in Sachen Sicherheit für Tiere und Gäste weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen hinaus. Vor allem der vorbeugende Brandschutz ist ein wichtiges Thema, denn Wildtiere lassen sich nicht einfach per Knopfdruck evakuieren. Ziel von Feuerwehr und dem Tierpark ist es, dass in jeder Wachabteilung bzw. Schicht nach Möglichkeit ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sitzt, die dank der bestehenden Kooperation einen Einblick in die Örtlichkeiten des Geländes hat. Neben der integrierten Leitstelle erhält der Tierpark im Falle einer ausgelösten Brandmeldeanlage auch einen Alarm, der intern weitergeleitet wird. Im Fall eines Notrufs wird die Feuerwehr am entsprechenden Tor 24/7 von einem zuständigen Mitarbeiter empfangen.

Was, wie, wo, wer und wann – mehr Hilfestellungen durch Ortkenntnisse

Bei den regelmäßigen Begehungen kommt nach Möglichkeit eine komplette Wachabteilung (soweit es im Rahmen der Bereitschaft möglich ist). Das Team der Feuerwehr erhält eine Einführung in die tierparkinternen Alarmpläne, einen Überblick über die Besonderheiten auf dem Gelände, alle Zufahrtstore sowie die Besonderheiten, die bei Löscharbeiten mit Wildtieren, insbesondere bei Tieren der Sicherheitsstufe 3hier besteht potenzielle Lebensgefahr bei Kontakt) zu beachten sind. Danach werden verschiedene Einsätze im Mühlendorf „simuliert“. Vor allem dieser Bereich ist aufgrund der vielen Gebäude, Übersichtlichkeit und Befahrbarkeit der Wege ein geeigneter Platz für verschiedene Übungen.

Für Tierparkdirektor Rasem Baban ist die Feuerwehr München ein unverzichtbarer Partner: „Sicherheit für unsere Tiere, alle Gäste und natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns als Tierpark an oberster Stelle. Die Zusammenarbeit ist für uns von unschätzbarem Wert, um frühzeitig präventive Maßnahmen ergreifen zu können, sodass ein ernster Einsatz möglichst nie nötig sein muss. Mithilfe der Übungen vor Ort stellen wir der zuständigen Feuerwache alle notwendigen Informationen zur Infrastruktur Hellabrunns und unseren Abläufen regelmäßig zur Verfügung, um im Ernstfall optimal vorbereitet zu sein und schnell eingreifen zu können. Und die Unterstützung der Feuerwehr bewährt sich nicht nur in brenzligen Situationen, sondern auch in extremen Ausnahmefällen wie bei den heftigen Schneefällen im letzten Winter. Auch hier war die Hilfe unverzichtbar, um die Sicherheit von vielen großen Tieranlagen zu gewährleisten und wiederherzustellen. An dieser Stelle möchte ich mich in Namen aller Hellabrunner bei der Feuerwehr für ihre Kooperation mit uns bedanken“, so Baban abschließend.

Für Brandamtmann Florian Hörhammer sind die regelmäßigen Übungen sehr hilfreich: „Gerade in einem so abwechslungsreichen Gelände wie dem Tierpark ist es wichtig zu wissen, welche Gebäude wo stehen, wie man fahren kann, wo die Zugänge zu weiteren Wasserentnahmestellen sind und wie der Tierpark generell beim Thema Brandschutz und Brandvorbeugung agiert. Mit Hellabrunn haben wir einen sehr professionellen Partner an unserer Seite, der das Thema Sicherheit und Prävention ebenso ernst nimmt wie wir.“