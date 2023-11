Tatverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 12:30 Uhr, wandte sich im Bereich der Luitpoldstraße eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München an unbeteiligte Passanten und gab an, soeben in einer nahegelegenen Tiefgarage vergewaltigt worden zu sein. Die Passanten verständigten über den Notruf 110 die Polizei, welche sofort mit mehreren Streifen zur Tatörtlichkeit fuhr.

Nach ersten Ermittlungen war die 17-Jährige von dem zunächst unbekannten Mann im Bereich des Hauptbahnhofs angesprochen worden und begleitete ihn anschließend von dort zum Alten Botanischen Garten. Unter dem Vorwand, mit ihr Rauschgift konsumieren zu wollen, führte er sie in eine nahegelegene Tiefgarage. Der Mann wurde dann aufdringlich und forderte Geschlechtsverkehr von der 17-Jährigen, was diese ablehnte. Er überwältigte daraufhin die 17-Jährige und vergewaltigte sie. Nach der Tathandlung ließ der Mann von ihr ab und sie konnte die Tiefgarage ungehindert verlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnte zeitnah in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine männliche Person festgestellt und mit der Tat in direkten Zusammenhang gebracht werden.

Der 40-Jährige nigerianischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.