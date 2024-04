Tatverdächtiger nach zweifacher Brandstiftung festgenommen

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 22:10 Uhr, wurde die Münchner Feuerwehr von Zeugen über den Brand eines Verkaufsstandes am Viktualienmarkt verständigt. Über die Feuerwehr wurde auch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert.

Zwischenzeitlich kam es zu einem zweiten Brand an einem weiteren Verkaufsstand. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten entdeckten die Brandherde und verhinderten ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Mit Hilfe eines Feuerlöschers gelang es ihnen, dieses Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Der Brand konnte letztlich komplett durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Vor Ort konnten die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei einen 48-jährigen ungarischen Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet festhalten. Dieser wurde durch die eintreffenden Beamten vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und Anordnung einer Blutentnahme der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Inzwischen hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere eintausend Euro.

Zuvor kam es am Freitag, 12.04.2024, in der Zeit von 16:10 Uhr bis 17:50 Uhr, zu weiteren zehn Brandfällen an Mülleimern von Trambahnhaltestellen der Linien 21 und 25. Ein unbekannter Täter hat diese hierbei in Brand gesetzt.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der 48-Jährige auch für diese Taten in Frage kommt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.