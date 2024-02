Taylor Swift | The Eras Tour am 27. & 28. Juli 24 im Olympiastadion München

Aufgrund der immensen Registrierungszahlen für ihre Konzerte hierzulande kommt Superstar Taylor Swift im Rahmen ihrer „THE ERAS TOUR“ im Sommer kommenden Jahres nun für insgesamt sieben Konzerte nach Deutschland und bestätigt nach Zusatzshows in Hamburg und München gleich zwei neue Termine in Gelsenkirchen am 17. und 19. Juli 2024. Als Special Guest bei allen Terminen dabei: die US-amerikanische Band Paramore!

Tickets für die Zusatzshows gehen ebenfalls am 12.07.2023 um 10 Uhr via Eventim in den Verkauf, ausschließlich bereits registrierte Fans werden mit ihren individuellen Codes Zugriff auf alle Shows haben.

________________________

Taylor Swift | The Eras Tour – die Termine in Deutschland 2024 inkl. Zusatzshows:

17., 18., 19. Juli 24│Gelsenkirchen│VELTINS-Arena

23. & 24. Juli 24│Hamburg│Volksparkstadion

27. & 28. Juli 24│München│Olympiastadion

Der Registrierungszeitraum für den Vorverkauf der Konzerte endete am Freitag, den 23. Juni 2023, und ist nun geschlossen. Registrierte Fans erhalten einen individuellen Code, der ihnen Zugang zum Kauf von Tickets für die jeweiligen Konzerte ab Vorverkaufsstart bietet. Dieser beginnt für die Konzerte in München am Mittwoch, den 12. Juli, um 13.00 Uhr. Die Registrierung ist keine Garantie, Tickets erwerben zu können.

Tickets für die Zusatzshow gehen ebenfalls am 12.07.2023 um 13.00 Uhr via Eventim in den Verkauf, bereits registrierte Fans werden mit ihren individuellen Codes Zugriff auf alle Shows haben.

Weitere Informationen über den Registrierungsprozess sind auf TaylorSwift.com/tour unter den jeweiligen Tourstädten zu finden. Um frühzeitig von zusätzlichen Shows oder Ticketkontingenten zu erfahren, die nach dem Vorverkauf in Großbritannien und Europa noch verfügbar sein könnten, können sich Fans zudem in die Mailingliste von Taylor Nation eintragen – unter: TaylorSwift.com/sign-up.

