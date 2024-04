Terminhinweis: Die Aktion Münchner Fahrgäste bietet Zivilcourage-Kurse an

Die Aktion Münchner Fahrgäste bietet unter dem Motto „Notfall? Du hilfst – ich auch!“ kostenfreie Zivilcourage-Kurse an, um Menschen dabei zu helfen, angemessen auf Notfallsituationen zu reagieren und Zivilcourage zu zeigen. Diese Kurse werden in Kooperation mit dem Polizeipräsidium München und der Bundespolizeiinspektion München durchgeführt und beinhalten sowohl theoretische Erklärungen als auch praktische Rollenspiele unter Anleitung erfahrener Polizeibeamter.

Die Kurse finden im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in der Schwanthalerhöhe (Haupteingang, Halle 1, Am Bavariapark 5, 80339 München an der Alten Messe / Theresienhöhe) statt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Kurs begrenzt, und es werden fünf Kurse bis zum Sommer 2024 angeboten. Die Schulungen dienen dazu, gefährliche Situationen zu vermeiden und angemessen zu handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Neben Selbstbehauptung und Zivilcourage werden auch praktische Fähigkeiten, wie die Nutzung von Rettungs- und Hilfeeinrichtungen sowie die richtige Verhaltensweise in Notfällen, vermittelt.

Die Kurse sind auch für Jugendliche geeignet. Sie bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus Theorie und Praxis, um das richtige Verhalten zu erlernen. Die Teilnehmer erhalten Hilfestellungen zur Vermeidung von Gefahrensituationen und zur korrekten Meldung von Vorfällen.

Die Anmeldung für die Kurse ist kostenlos und kann über die Website www.fahrgaeste.de/training erfolgen. Der nächste Kurs findet am Samstag, 20. April 2024, von 13:00 bis 17:00 Uhr, statt.

Im Rahmen der Kursteilnahme ist der Besuch des Verkehrsmuseums kostenlos.

Weitere Kurstermine:

Dienstag, 14. Mai, 13 – 17 Uhr

Mittwoch, 19. Juni, 13 – 17 Uhr

Donnerstag, 18. Juli, 13 – 17 Uhr

Dienstag, 20. August, 13 – 17 Uhr