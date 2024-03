Thalkirchen 3.0: Große Eröffnung der neuen Boulderhalle

Alpenverein München & Oberland bietet Kletter- und Boulderbegeisterten vielfältiges Kursangebot

Am 23. & 24. März 2024 ist es so weit: Die brandneue und moderne Boulderhalle des DAV Kletter- und Boulderzentrums München-Süd in Thalkirchen öffnet ihre Türen. Die neue Halle wurde maßgeblich finanziert und unterstützt von der Landeshauptstadt München, dem Deutschen Alpenverein e.V. sowie dem Trägerverein „DAV-Kletter- und Boulderzentren München e.V.“, der sich aus 20 regionalen Alpenvereinssektionen zusammensetzt. Darunter befindet sich auch der Alpenverein München & Oberland. Die neue Halle fasst auf über 7.000 qm eine Kombination von Boulder-, Kletter-, Familien- und Trainingsbereichen und ist damit die größte ihrer Art in Europa. Boulderbegeisterte finden dort ein breites Kursangebot der gut ausgebildeten Klettertrainer*innen des Alpenvereins München & Oberland.

Nach nur neun Baumonaten öffnet die neue Boulderhalle in Thalkirchen ihre Türen und bietet 1850 qm neue Boulder- und Kletterflächen. Die Wände in allen Schwierigkeitsgraden eignen sich für Familien, Freizeitsportler*innen und ambitionierte Boulder*innen gleichermaßen und lassen damit keine Wünsche offen.

Am Eröffnungswochenende 23. & 24. März erhalten alle Besucher*innen freien Eintritt und können zu jeder vollen Stunde an einem Schnupper-Boulderkurs teilnehmen, organisiert von den ausgebildeten Klettertrainer*innen des Alpenvereins München & Oberland. Doch nicht nur das: Die neue Halle bietet vielfältige Möglichkeiten für Boulder- und Kletterkurse. Ob Kinderkurse, Fortgeschrittenen-Kurse, englischsprachige Kurse oder Kindergeburtstage – es ist für jeden etwas dabei. Hier geht’s zum ganzen Kursangebot des Alpenvereins München & Oberland.



Der erste Vorsitzende der Sektion Oberland, Dr. Matthias Ballweg, zeigt sich begeistert: „Mit dem Umbau wurde ein neuer sozialer Treffpunkt für boulderbegeisterte Münchner*innen geschaffen, insbesondere auch wieder für die Jugend. Wohnortnahen Bergsport und alpine Ausbildung zu fördern, ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit der neuen Halle haben wir die Möglichkeit, unser umfassendes Kursangebot noch weiter auszuweiten.“



Manfred Zink, Vorsitzender der Sektion München ergänzt: „Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Halle ist die Inklusion. Die neue Halle ist komplett barrierefrei gestaltet, das ist einmalig in München. So können auch Kletternde mit Handicap hier auf allen Leistungsniveaus lernen und trainieren.