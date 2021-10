Thalkirchen: Schwer verletzter Bauarbeiter

Am frühen Freitagmorgen ist ein Bauarbeiter auf einer Baustelle in Thalkirchen schwer verletzt worden. Via Notruf wurde eine schwer verletzte Person auf einer Baustelle gemeldet. Ein Mann sei etwa fünf Meter abgestürzt. Der Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Löschzug, die Höhenrettungsgruppe, Notarzt und Rettungsdienst wurden in die Tölzer Straße alarmiert. Ein 58-jähriger Bauarbeiter lag schwer verletzt in einem schmalen Schacht zwischen Kellerwand und Schalungswänden.

Nach einer Erstversorgung vor Ort konnte der schwer verletzte Mann mit Hilfe einer sogenannten Schaufeltrage gerettet werden. Der beengte Arbeitsbereich, der den Rettungskräften zur Verfügung stand, war bei diesem Einsatz eine große Herausforderung. Im Anschluss wurde der Verletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei München die Ermittlungen aufgenommen.