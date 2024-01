Paul Daly spielt mit seiner Band am 25 Januar 2024 im Kult 9, dem Stadtteilzentrum in der Blutenburgstraße 71, 80636 München, ein ganz besonderes intimes Konzert, voll mit seinen eigenen Songs und seinen Lieblingsliedern aus dem irischen traditionalen Spektrum, sowie einer Auswahl von Songs seiner Lieblings-Songwriter wie John Prine oder Jimmy McCarthy.

Paul wird begleitet von Gabe McCaslin (USA) auf der Geige, bekannt in München als Bluegrass und Americana Spezialist, sowie dem britischen Mandoline- und Melodeon-spieler Paul Richards, der auch an diesem Abend zur Gitarre greift und seit er sich wieder in GB niedergelassen hat nur noch selten in München auftritt. Und last but not least Colm O’Tuama aus Dublin der Flöte und Tin Whistle spielt.

Mit Songs von „I can’t save this world with this Guitar „ bis „Witness“ kann mit allem von politisch Liedern zum Nachdenken bis Love Songs, alles erwartet werden und auch vieles dazwischen.

The Paul Daly Band am 25.01.2024 im Kult 9 – ein besonderes und intimes Konzert, dass man nicht verpassen sollte.

Kult 9

Blutenburgstr. 71

80636 München

Do.25.01.2024

Einlass 19:00 Uhr

Beginn 20 Uhr

Eintritt 15.- € – Abendkasse