Tierpark Hellabrunn baut Barrierefreiheit weiter aus

Im Hellabrunner Aquarium ermöglicht ein neuer Treppenlift die barrierefreie Erreichbarkeit der dortigen Unterwasserwelt. Mit Abschluss der Umbauarbeiten konnte damit ein wichtiger Schritt für die den weiteren Abbau von baulichen Zugangsbeschränkungen an allen Tieranlagen umgesetzt werden. Zudem wurde ein neues Beschilderungskonzept für diesen maritimen Tierparkbereich entwickelt, durch das Tierparkgäste viel über die Vielfalt des Lebens unter Wasser lernen.

Mit der Fertigstellung des Treppenliftes im Hellabrunner Aquarium ist ab sofort jedes Tierhaus barrierefrei für Besucherinnen und Besucher erreichbar. Das große und vielseitige Areal unter der Giftschlangenhalle zeichnet sich durch verschiedene Unterwasser-Themenwelten und dem großen Hai-Becken aus. Dank des nun fertig installierten Lifts können gehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Gäste auch diesen Bereich entdecken und die Süß- und Salzwasserwelten sowie deren tierische und farbenfrohe Bewohner in Hellabrunn kennenlernen.

Das Layout der neuen Beschilderung macht alle Informationen dank der Verwendung von „leichter Sprache“ lesefreundlicher und ist an die sonstigen Tierschilder des Tierparks angelehnt. Alle edukativen Inhalte stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Neben den Tiernamen werden auch viele wissenswerte Angaben zum Gefährdungsstatus sowie zu Verbreitungsgebieten, Größe und dem Lebensraum vermittelt. Aufgespielt auf neue Monitore, bietet die Beschilderung mehr Platz für spannende Fakten und lässt ausreichend Platz an den Glasscheiben für die Beobachtung aller Tiere. Das einheitliche System erleichtert das Aufspielen aktueller Informationen zu allen zu sehenden Arten. Der Münchner Tierpark Hellabrunn arbeitet bereits seit langem an einem barrierefreien Tierparkerlebnis. 2017 wurde das Engagement hinsichtlich der Barrierefreiheit vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration mit dem Signet „Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!“ ausgezeichnet.

Für die Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende und Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl sind die Neuerungen weitere, wichtige Schritte für die Barrierefreiheit im Tierpark: „Der Münchner Tierpark Hellabrunn unterstreicht mit dem Einbau des Treppenlifts und den neuen Edukationselementen sein bisheriges Engagement, alle Bereiche des Tierparks auch für mobilitätseingeschränkte Gäste erreichbar und die vielen edukativen Informationsmöglichkeiten für jeden nutzbar und erlebbar zu machen“ so Dietl weiter.

Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban verdeutlicht, was diese Neuerung für Hellabrunn bedeutet: „Im Hinblick auf unser bisheriges Engagement und die Auszeichnung des Bayerischen Staatsministerium freuen wir uns nun sehr über dieses neue Element für mehr Barrierefreiheit und bedanken uns an dieser Stelle bei der Bert-Fanselau-Stiftung für ihre Unterstützung. Die 15 Kilometer Besucherwege in Hellabrunn sind bereits für bewegungsbeschränkte Tierparkgäste vollständig erreichbar und nun konnten wir auch das Hellabrunner Aquarium in seinem historischen Gebäude unter der Giftschlangenhalle mit seiner faszinierenden Artenvielfalt für alle Besucherinnen und Besucher zugänglich machen und damit unseren Inklusionsgedanken weiter voranbringen. Für uns ein entscheidender Beitrag, um das Natur- und Bildungserlebnis Menschen, gleich ob mit oder ohne Handicap zu ermöglichen und bei ihrem Zoobesuch zu verbessern.“, erklärt er abschließend.

Edukation und Barrierefreiheit im Tierpark Hellabrunn

In Hellabrunn können sich Tierparkgäste die Vielfalt des Lebens mit einer Vielzahl an kleinen Ausstellungen, interaktiven Spielstationen und verständlich konzipierter Info-Beschilderung barrierefrei informieren. Ein zentraler Punkt ist zum Beispiel das Artenschutzzentrum, in dem sich Tierparkgäste über verschiedene Artenschutzprojekte und über die Bedeutung der Biodiversität sowie die Rolle von Zoos im internationalen Artenschutz informieren können. Über den Tierpark verteilte Edukationsstationen wie die markanten Baum- und Tiertafeln, die interaktive Vogelstimmenstation mit den Stimmen von 27 heimischen Vogelarten, stufenlos erreichbare Besucherbuchten, leicht zugängliche Beschilderungen in moderater Höhe sowie Audio-Tierschilder mit QR-Code-Verlinkung verdeutlichen das inklusive Engagement des Tierparks, Biodiversität für alle Tierparkgäste gleichermaßen erlebbar machen zu können.