Tötungsdelikt in Allach-Untermenzing

Am Donnerstag, 26.12.2024, gegen 16.30 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 über ein mögliches Tötungsdelikt in einem Wohngebäude informiert.

Sofort wurden mehrere Streifen und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Beamten betraten das Einfamilienhaus und trafen in einem Kellerraum auf zwei dort wohnende Personen mit Stichverletzungen. Weitere Personen wurden in dem Haus nicht angetroffen. Bei den Verletzten handelt es sich um eine 84-jährige Frau und einen 85-jährigen Mann, die miteinander verheiratet waren.

Bei der Frau konnten keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden und sie war bereits verstorben. Der Mann wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurz nach der Einlieferung an seinen Verletzungen.

In dem Kellerraum wurden zwei Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt, welche höchstwahrscheinlich die Tatwaffen sind. In dem Haus wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsarbeiten durchgeführt und das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen wurden die Verletzungen entweder selbst oder gegenseitig beigebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Tat dauern an. Ein von beiden verstorbenen Personen unterschriebener Abschiedsbrief wurde vor Ort aufgefunden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Grundsätzlich berichtet die Münchner Polizei nicht über Suizidgeschehen, da hierdurch Impulse für Nachahmungstaten entstehen könnten. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen oder sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie jederzeit professionelle Hilfe von Beratenden, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.