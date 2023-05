Tollwood Sommerfestival 2023 „Wasser – pures Leben“ – Über 500 Veranstaltungen im Olympiapark Süd

Vom 16. Juni bis 16. Juli lädt das Tollwood Sommerfestival mit über 500 Veranstaltungen in den Olympiapark Süd – Motto stellt lebenswichtige Ressource Wasser in den Fokus.

Noch drei Wochen – dann ist es soweit. Mit einer ganz besonderen Eröffnung startet das Tollwood Sommerfestival am 16. Juni. An diesem Freitagabend im Olympiapark leuchtet es am dunklen Nachthimmel. Es formen sich Bilder – Tollwood eröffnet das Sommerfestival mit einer Drohnen-Inszenierung. Die Flugobjekte bringen das Motto „Wasser – pures Leben“ an den Himmel – begleitet von passender Musik. Eine Produktion, die extra für dieses Eröffnungswochenende entwickelt wurde. Mit dem Motto „Wasser – pures Leben“ – stellt das Tollwood Sommerfestival vom 16. Juni bis 16. Juli im Olympiapark Süd die lebenswichtige Ressource in den Mittelpunkt. Der Schutz des Wassers ist entscheidend für uns alle. Das thematisiert Tollwood in der Drohnen-Inszenierung, aber auch im Eingangskunstwerk und in Installationen und macht erfahrbar: Wasser ist Leben. Am Donnerstag, 25. Mai, hat Tollwood auf dem Festival-Gelände das Programm vorgestellt. Und Nico Santos hat einen musikalischen Vorgeschmack auf seinen Auftritt in der Tollwood Musik-Arena am 28. Juni gegeben.

Das Sommerfestival 2023 bietet 516 Veranstaltungen – rund 90 Prozent bei freiem Eintritt. Biozertifizierte Gastronomie, der „Markt der Ideen“ und ein neues Kunsthandwerksdorf versprechen Kultur und Genuss für alle. Drechsler Georg Hörmann stellte sein altes Handwerk bei der Pressekonferenz vor. Auf dem Tollwood Sommerfestival lassen der Drechsler, eine Töpferin, eine Korbflechterin und ein Messerschmied ihre Handwerkskunst lebendig werden.

Der Blick nach oben lohnt sich in den Festivalwochen im Juni und Juli besonders – denn Tollwood holt auch den Mond vom Himmel. Mit Luke Jerrams „Museum of the Moon“ leuchtet der Erdtrabant mit einem Durchmesser von rund sieben Metern während der Festivalöffnungszeiten über dem Hügel neben dem Andechser Zelt, das Viktoria Raith in diesem Sommer zum letzten Mal nach 25 Jahren leitet. Im Hacker-Pschorr Brettl und der FassBar sorgen Bands aus unterschiedlichen Genres für die richtige Stimmung beim Tollwood-Besuch. Und wer das Tanzbein schwingen will, ist in der Half Moon Bar richtig: Jeder Tag steht unter einem anderem musikalischen Motto – und ab 22 Uhr geht’s in die Silent Disco.

Internationale Stars in der Musik-Arena

Nur wenige Meter weiter gastieren hochkarätige Acts und herausragende Neuheiten in der Musik-Arena – mit dabei TikTok-Sensation Ayliva, „Tiger“ Tom Jones, Blues-Rockerin Beth Hart oder die Alternative-Rocker von Placebo. Auch wenn einige Konzerte bereits ausverkauft sind (s. Line-Up), ist die Auswahl an großartigen Live-Erlebnissen mit internationalen Stars noch groß. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tanz, Theater und Artistik treffen im Amphitheater auf Klang, Poesie und Humor. Critical-Mess, die größte deutsche Jonglage-Tanz-Compagnie, lässt rasante Jonglagekunst und Tanztheater verschmelzen und bei „superorganism“ (ehemals: „Dodai“) die Bälle fliegen. Oder die Compagnie Paris Bénarès mit „Chevâl“: Eine Tänzerin und ein riesiges Pferd bringen eine Fabel voller Poesie und Humor auf die Bühne des Amphitheaters. Und eine Virtual Reality-Inszenierung versetzt das Publikum mitten in ein Gemälde. Das sind nur einige Beispiele für das abwechslungsreiche Leben im Tollwood Amphitheater. Außerdem begegnen den Tollwood-Besucher*innen originelle und phantasievolle Walk-Acts auf dem Festivalgelände.

Radeln und genießen

Mit der Aktion „Fahr Rad zum Tollwood“, unterstützt vom Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München, will Tollwood auch in diesem Sommer dazu anregen, aufs Rad umzusteigen und damit klimafreundlich unterwegs zu sein. Radl-Sicherheitschecks, Workshops und mehr finden sich im vielfältigen Programm. Und auch für die jüngeren Tollwood-Besucher*innen gibt es ein breites Angebot: Workshops, Sport und Spaß im neu gestalteten Kinder- und Jugendbereich.

Ferne Länder und verschiedene Kulturen treffen sich auf dem „Markt der Ideen“: Kreatives und Schönes, Upcycling und Außergewöhnliches – hier lässt es sich gut entdecken und stöbern. Im neuen Kunsthandwerksdorf lassen Kunsthandwerker*innen altes Handwerk lebendig werden. Auch für Genuss auf gastronomischer Ebene ist gesorgt: Die bio-zertifizierte Gastronomie lädt zur kulinarischen Weltreise ein. Weitere Infos unter www.tollwood.de.

Tollwood Sommerfestival Öffnungszeiten: Mo – Fr 14 – 1 Uhr | Sa/So 11 – 1 Uhr | Markt der Ideen bis 23:30 Uhr

Alle Infos zum Programm und Tickets zum Tollwood gibt es unter www.tollwood.de