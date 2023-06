Tollwood Sommerfestival startet heute – 16. Juni 2023

Lebensfreude pur! – Das Tollwood Sommerfestival startet am 16. Juni um 14 Uhr mit Kunst, Kultur und Kulinarik – abends eine exklusive Drohnen-Inszenierung – das Motto: „Wasser – pures Leben“.

Schon am Eingang zum Tollwood Sommerfestival zeigt sich das Motto „Wasser – pures Leben“. Im etwa sieben Meter hohen Tor fließt das Wasser. Vielerorts auf dem Gelände findet sich Wasser in verschiedenen Formen wieder. Ab Freitag, 16. Juni, ab 14 Uhr lädt das Tollwood Sommerfestival zum Staunen und Entdecken, Genießen und Flanieren, Musikhören und Tanzen ein. Bis zum 16. Juli bietet das Festival Platz für Genuss und Lebensfreude. Zur Eröffnung des Tollwood Sommerfestivals hat sich das Team in diesem Jahr etwas Außergewöhnliches ausgedacht: eine ca. 15-minütige Drohnen-Inszenierung passend zum Motto „Wasser – pures Leben“. Freitag, 16. Juni, Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, jeweils um 22 Uhr – und am Eröffnungstag auch um 22:45 Uhr – lohnt der Blick nach oben: 150 Drohnen formen die Bilder, Texte und formulieren Gedanken zum Motto „Wasser – pures Leben“, passende Musik begleitet die Inszenierung.

Neu auf Tollwood: Kunsthandwerk und Re:think

Neu ist in diesem Sommer das Kunsthandwerksdorf. An einem eigens gestalteten Dorfplatz glüht das Eisen, Holzspäne fliegen und tonverschmierte Hände formen Schüsseln. Kunsthandwerker*innen zeigen ihr Können und lassen das Publikum bei Workshops selbst Hand anlegen.

Zum ersten Mal ist auch das Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) auf dem Tollwood Sommerfestival vertreten. Es will mit der Kampagne Re:think München die Bürger*innen für den Klimaschutz aktivieren – mit Aktionen und Events, mit Service- und Informationsangeboten. Herzstück ist die Re:think Quartierslounge, die auf dem Tollwood-Gelände aufgebaut ist. Sie ist selbst ein gutes Beispiel für nachhaltiges Bauen: Der Strom kommt von der eigenen Solaranlage, die Baumaterialien sind recycelt oder Second Hand, die Wände sind begrünt. Einen Tag vor der Eröffnung des Tollwood Sommerfestivals besuchte Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz in München, die Quartierslounge auf dem Gelände im Olympiapark Süd. „Ich freue mich sehr, dass wir uns mit unserer Kommunikationsmarke Re:think München erstmals auf dem Tollwood präsentieren können“, erklärte sie. „Tollwood steht seit jeher für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und ist damit für uns ein idealer Ort, um mit den Menschen in den Dialog zu kommen. Mit der Re:think Quartierslounge bieten wir einen perfekten Treffpunkt, um sich darüber auszutauschen, wie klimabewusstes Leben möglich ist.“

Wasserschutz ist Klimaschutz

Klimaschutz steht im Fokus des Festivals, und Wasserschutz ist Klimaschutz. Das thematisiert Tollwood in drei Kunst-Installationen, die die Extreme Dürre und Überschwemmung darstellen. Andrey von Schlippe, Leiter für Bildende Kunst bei Tollwood, hat ein großes Tor mit einem Wasservorhang als Eingangskunstwerk gestaltet. Auf einer Seite des Tores findet sich ein grünes Wohnzimmer, auf der anderen Seite liegt eine sandige Fläche mit drei Holzeiern. Diese symbolisieren, dass Holz CO2 bindet.

Die beiden Extreme Dürre und Überschwemmung machen auch Veronika Angloher und Adam Stubley in der Umwelt-Kunstinstallation „Aus der Balance“ erlebbar. Hier ertönen Geschichten von Betroffenen, wie Dürre oder Überschwemmung in ihr Leben eingreifen. Eine weitere Kunstinstallation zeigt, was Wasser wirklich kosten müsste. Im Rahmen des Projekts „How much is the dish? –Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität durch true cost accounting bei Lebensmitteln“ (HoMaBiLe) entsteht ein begehbarer Raum in dem es plätschert, rinnt und fließt.

SDP, Adel Tawil, Provinz – musikalischer Start

In der Musik-Arena werden SDP nach ihrem großen Erfolg vom Tollwood Sommerfestival 2022 das Festival am 16. Juni eröffnen. Am Samstag, 17. Juni, steht der Abend im Zeichen der „Spiegelbild“-Tour von Adel Tawil, am Sonntag, 18. Juni, macht die Indie-Pop-Band Provinz die Musik-Arena zu ihrer Bühne. Santiano verbreiten am Montag, 19. Juni, Meeresrauschen auf Tollwood. Und mit Placebo kommt eine weltweit sehr erfolgreiche britische Alternative-Rock-Band am 20. Juni in die Musik-Arena.

Zu Festivalstart waren bereits elf Konzerte ausverkauft, darunter die beiden Shows der Fantastischen Vier und von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die Konzerte von LaBrassBanda, Jan Delay & Disko No. 1, Sportfreunde Stiller, Bonnie Tyler & Chris Norman, das Gipfeltreffen der Münchner Kultbands Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, der Abend mit Pizzera und Jaus sowie „Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter“. Tickets für die anderen Konzerte gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089-3838500 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Sommerfestival Öffnungszeiten: 16. Juni bis 16. Juli Mo – Fr 14 – 1 Uhr | Sa/So/Feiertag 11 – 1 Uhr | Markt der Ideen – 23 30 Uhr