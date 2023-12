Tollwood Winterfestival wieder wie gewohnt geöffnet!

Das Tollwood Winterfestival ist heute (Sonntag, 3.12.) wieder wie gewohnt geöffnet. Auf der Theresienwiese, die einem Winterwunderland gleicht, bietet das Festival ein vielfältiges Programm: Neben dem Markt der Ideen finden am Sonntag Feuershows mit Andrea Salustri (16, 18 und 21 Uhr) auf dem Feuershowplatz vor dem Haupteingang und mit Henry Benavides (16, 17:30, 18:30 und 19:30 Uhr) statt. Um 14, 15, 17, 19 und 20 Uhr zeigt der Highline-Weltrekordler Friedi Kühne hoch über den Köpfen des Publikums seine Kunststücke auf der Slackline.

Außerdem lockt der Hexenkessel mit Live-Musik von Chris Aaron and the Croaker (15:30 Uhr); ab 19 Uhr lädt der Go Sing Choir zum Mitmachkonzert. Kinderzelt und KunstRaum bieten die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Und abends entführt Limbo Unhinged im Spiegelzelt mit Artistik und Varieté in eine andere Welt. Tickets gibt es noch an der Tollwood-Kasse.

Das Programm findet sich unter www.tollwood.de