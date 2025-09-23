Tradition in Bewegung: Der Trachten- und Schützenzug 2025

Der Trachten- und Schützenzug 2025 verwandelte Münchens Straßen wieder in ein farbenfrohes Fest der Traditionen. Schon am frühen Vormittag säumten zehntausende Besucher die Straßen vom Max-II-Denkmal bis hin zur Theresienwiese. Familien mit Kindern, Touristen aus aller Welt und Einheimische in Dirndl und Lederhose klatschten und winkten den Mitwirkenden begeistert zu.

Über 9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten den Zug zu einem lebendigen Schaufenster bayerischer und internationaler Kultur. Der Klang der Blaskapellen, das rhythmische Stampfen der Schützen, das Rascheln der Trachtenstoffe und das fröhliche Juchzen der Tänzerinnen und Tänzer ließen die Innenstadt erzittern. Besonders eindrucksvoll waren die festlich geschmückten Kutschen und die gewaltigen Brauereigespanne, deren Rösser mit glänzenden Geschirren und kunstvoll geflochtenen Mähnen die Zuschauer in Staunen versetzten.

Traditionell eröffnete das Münchner Kindl hoch zu Ross den Zug, gefolgt vom Münchner Oberbürgermeister mit dem Stadtrat und dem bayerischen Ministerpräsidenten, der als Ehrengast in einer prächtigen Festkutsche für besonderen Glanz sorgte.

Doch es waren nicht nur die großen Bilder, die bewegten: Kleine Kinder in Trachten, die stolz Fahnen trugen, Gruppen aus fernen Ländern, die ihre Kultur einbrachten, und die vielen leuchtenden Gesichter am Straßenrand machten den Zug zu einem Gemeinschaftserlebnis, das weit über München hinausstrahlt.

Der Trachten- und Schützenzug 2025 zeigte einmal mehr, dass Tradition nicht altmodisch ist, sondern Menschen verbindet und Freude schenkt – und dass München im Herzen der Welt ein Stück Heimat für alle sein kann.