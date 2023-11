Traditionelles BRK-Kerzenziehen – Auszeit am Wintertollwood

Mit dem Wintertollwood von 23.11. bis 23.12. veranstaltet das Münchner Rote Kreuz zum 26. Mal das traditionelle BRK-Kerzenziehen. Eine perfekte Möglichkeit für Groß und Klein, sich im Advent auf die „stade Zeit“ und die Vorfreude auf Weihnachten einzulassen.

Der Advent sollte eine besinnliche Zeit sein, dabei ist häufig das Gegenteil der Fall. Der Stress im Job steigt zum Jahresende in der Regel, die familiären Anspannungen nehmen oft zu. In diesem Jahr kommen noch Sorgen über die wirtschaftliche und weltpolitische Situation dazu.

Auszeit am Tollwood beim Kerzenziehen

Die BRK-Kerzenzieherei bietet die ideale Möglichkeit, für wenige Stunden dem stressigen Alltag zu entkommen. Die Aufgabe bei der Herstellung einer Kerze ist so einfach und monoton, wie entspannend. Und am Ende kommt dabei auch noch ein wirklich ansehnliches Ergebnis in Form einer reinen Bienenwachskerze heraus. Beim Abbrennen wird derjenige, der die Kerze hergestellt hat oder ein Beschenkter sehr lange Freude haben.

Freude am Selbermachen

Zu Beginn erhält jeder, der eine Kerze ziehen möchte, vom Betreuerteam des Münchner Roten Kreuzes einen Docht in der von ihm gewählten Länge. Der Rest ist einfach: Eintauchen und Warten und immer wieder Eintauchen und Warten – so lange bis die Kerze ihre gewünschte Dicke erreicht hat. Dann wird die reine Bienenwachskerze gewogen. 100 Gramm kosten sechs Euro, abgerechnet wird Gramm genau. Kindergartengruppen und Schulklassen erhalten eine Ermäßigung: Die Kerze kostet pauschal fünf Euro.

Das Zelt am Tollwood hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Sollte jemand an einem Tag nicht fertig werden, kann er die Kerze an der Kerzengarderobe abgegeben, erhält eine Garderobenmarke und macht einfach beim nächsten Besuch wieder weiter.

Kinder und Gruppen willkommen

Kerzenziehen ist für Kinder ab fünf Jahren (unter Aufsicht) und Erwachsene bis ins hohe Alter geeignet. Kindergartengruppen und Schulklassen sind willkommen. Der Kerzenziehstand ist dieses Jahr von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Es besteht auch die Möglichkeit, Geburtstagsfeiern oder aber in den Abendstunden zur Firmenweihnachtsfeier (bis maximal 25 Personen) zum Kerzenziehen zu kommen – während des regulären Betriebs. Angemeldete Gruppen können bis 23.30 Uhr Kerzen ziehen. Für Gruppen ist eine Voranmeldung unter kerzenziehen@brk-muenchen.de oder über das Online-Buchungstool unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen/ erforderlich.

Kerzenziehen für einen guten Zweck

Die Erlöse des BRK-Kerzenziehens kommen den humanitären und sozialen Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes zugute. Das Münchner Rote Kreuz verwendet sie beispielsweise für Ausbildung, Ausrüstung, medizinisches Material der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Mehr Infos unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen/