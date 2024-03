Tragischen Unfall bei Baggerarbeiten – 32-Jähriger stirbt bei Baustellenunfall

Wohlfartstraße – Am frühen Dienstagnachmittag ist es bei Baggerarbeiten zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Als die alarmierten Kräfte eintrafen, lag der Mann leblos und schwer verletzt in einer Baugrube. Aus unbekannter Ursache hatte sich das Unfallopfer in dem nicht einsehbaren Schwenkbereich des Baggerarms aufgehalten. Er wurde von der Baggerschaufel erfasst und an die Böschung gedrückt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen im Thoraxbereich. Die Rettungsdienstkräfte leiteten umgehend die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. Kurze Zeit darauf wurden sie dabei durch die Feuerwehrkräfte unterstützt.

Nachdem der Schwerverletzte aus der Grube in einen Rettungswagen gebracht war, transportierte ihn die Rettungswagenbesatzung begleitet durch den Notarzt unter Durchführung der Wiederbelebungsmaßnahmen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Kurze Zeit später ist der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Baggerfahrer musste durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.