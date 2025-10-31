Tragischer Unfall in Unterhaching: 33-Jährige in Klinik verstorben

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 17:45 Uhr, parkte eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München einen Pkw, BMW, in der Grünauer Allee auf Höhe Hausnummer 16 am rechten Fahrbahnrand.

Dort wollte ein 33-Jähriger mit deutsch-griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München hinten auf die Rückbank des Pkw einsteigen.

Noch bevor sich der 33-Jährige im Pkw befand, fuhr die 44-Jährige mit dem Fahrzeug an, woraufhin der 33-Jährige zu Boden stürzte und vom Auto erfasst wurde.

Der 33-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Der Verkehrsunfall wurde von der Münchner Polizei aufgenommen und ein unfallanalytisches Gutachten zum genauen Hergang wurde durch die leitende Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrspolizei geführt.