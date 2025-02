Tram 19 und 21: Änderungen wegen Sicherheitskonferenz ab Freitag, 14. Februar

Wegen der Sicherheitskonferenz in der Münchner Innenstadt muss der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Maxmonument von Freitag, 14. Februar 2025, ca. 4 Uhr bis Sonntag, 16. Februar, ca. 16:30 Uhr gesperrt werden. Die Haltestellen Lenbachplatz, Marienplatz (Theatinerstraße), National-theater und Kammerspiele werden daher nicht angefahren.

Dadurch kommt es bei den Tramlinien 19 und 21 zu folgenden Änderungen:

Die Tram 19 und die NachtTram N19 werden zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument über Sendlinger Tor und Isartor auf dem Linienweg der Tram 17 umgeleitet. Am Karlsplatz (Stachus) fährt die Tram am Haltepunkt der Linie 17 (in Richtung Pasing Position 1, in Richtung Berg am Laim bzw. St.-Veit-Str. Position 2) ab. Der Abschnitt Hauptbahnhof – Kammerspiele entfällt.

Die Tram 21 ist unterbrochen und fährt nur in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Max-Weber-Platz. Die Haltestellen Lenbachplatz – Maximilianeum entfallen. Am Karlsplatz (Stachus) fährt die Tram in Richtung Westfriedhof am Haltepunkt der Linie 20 (Position 5) ab. Zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz können Fahrgäste auf die U4 und U5 ausweichen.

Weitere Tram- und Buslinien können ebenfalls von Umleitungen und Unterbrechungen betroffen sein, wenn im Zuge der Sicherheitskonferenz zusätzliche Sperrungen (etwa wegen der Anreise von Teilnehmern oder Demonstrationen) erforderlich werden.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.