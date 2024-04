TrendSet Sommer 2024: Die größte internationale Interiors & Lifestyle-Messe im Sommer zeigt die neuesten Living & Giving-Trends für Herbst/Winter 2024.25!

Wenn im Hochsommer Herbst-Deko und Weihnachtsartikel die Trends vorgeben, dann ist TrendSet! Vom 6. bis 8. Juli 2024 zeigt die TrendSet in München die neuesten Produkte, Strömungen und Trends in Sachen Living & Giving. Hier trifft sich für drei Messetage die Interiors & Lifestyle-Branche, um neue Kollektionen zu präsentieren bzw. zu ordern.

Die TrendSet ist die größte internationale Interiors & Lifestyle-Messe im Sommer. Sie umfasst 15 Interiors & Lifestyle Fair Areas plus die drei Topic Areas TrendSet Newcomer, TrendSet Fine Arts und TrendSet Bijoutex. Hier sind die neuesten Trends aus Interiors & Lifestyle zu finden. Und alle wichtigen wie namhaften Aussteller aus der Branche. In 6 Messehallen der Messe München erwarten die Fachbesucher auf der TrendSet Sommer 2024 langjährige, neue und hochkarätige Aussteller mit den aktuellen Produkten für die kommende Herbst-/Wintersaison. Drei Tage lang, von Samstag, den 6. bis Montag, den 8. Juli 2024, können hier Fachbesucher aus Einzelhandel, Großhandel, Onlinehandel, Hotellerie und Gastronomie die neuesten Produkte und Kollektionen in Sachen Wohnen, Essen, Freizeit und Schenken für die kommende Saison sowie Weihnachten 2024 entdecken beziehungsweise direkt ordern.

Terminverschiebung im Winter 2025: Die TrendSet Winter 2025 findet, terminbedingt durch die BAU 2025, diesmal Freitag bis Sonntag, vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 statt. Und hier hält die TrendSet eine Neuheit in ihrem Messekonzept bereit: Die TrendSet Christmas Präsentations-Plattform! Das neue Christmas-Area-Konzept der TrendSet, als Raum zur Präsentation der neuesten Seasonals-Artikel für das darauffolgende Weihnachten, ist bei der TrendSet gerade in konzeptioneller Planung. Hierbei halten die Verantwortlichen enge Rücksprache mit den Ausstelllern über Anforderungen und Bedürfnisse an die geplante neue Area. Wie es hier weitergeht und was kommt, darüber wird die TrendSet Aussteller und Fachbesucher frühzeitig vor der TrendSet Winter 2025 informieren.



Die TrendSet Sommer 2024: Wo? Wann? Was kostet der Eintritt?TrendSet – 123. Internationale Fachmesse für Interiors, Inspiration und Lifestyle

von Samstag, 6. Juli bis Montag, 8. Juli 2024

auf dem Messegelände der Messe München

Preise:

Tageskarte: 24,00 €

Dauerkarte: 32,00 €