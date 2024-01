TrendSet Winter 2024: Der Start ins neue Messejahr für Interiors & Lifestyle vom 6. bis 8. Januar 2024 in München

Wieder dabei: Die TrendSet Topseller Area

Sie ist wieder zurück: Die Topseller Area im Eingang West. Auf dieser exklusiven Ausstellungsfläche haben Aussteller die Möglichkeit, ausgewählte Produkt-Highlights an besonders exponierter Stelle direkt im Eingang West dem Fachpublikum zu präsentieren.

Für fokussierte Angebote lohnt der Blick in die Topic Areas in Halle B3

In der TrendSet Newcomer sind die jungen Unternehmen mit ihren innovativen Produkten zu finden, die das erste Mal ausstellen wie Manawar, Filoop, Mari & Anne oder Drinks for the Ocean. Und solche, für die sich der Newcomer-Bereich bereits bewährt hat wie Mabou, Urban Tea, Panthere oder Ooley.

In der TrendSet Fine Arts können die Fachbesucher vielversprechende und etablierte Künstler mit aufregend neuer zeitgenössischer bildender Kunst entdecken, in Kontakt treten und die Bilder sowie Skulpturen auch direkt kaufen oder vor Ort ordern.

In der TrendSet Bijoutex findet der Handel die neuesten Trends in Sachen Modeschmuck, Beauty, Fashion und Accessoires. Nationale und internationale Aussteller präsentieren hier neben einer zahlreichen Auswahl an stilvollem, auch hochwertigem, Modeschmuck, die Neuheiten aus dem Mode- und Beautybereich.

Zusätzlich zur gewohnten Platzierung der TrendSet Newcomer und Fine Arts im vorderen Teil der Halle B3, finden sich weitere interessante Aussteller im hinteren Teil der Halle B3 neben der Gastronomie.