Trophy Tour zur UEFA EURO 2024: EM-Pokal bereist München

Genau einen Monat vor Anpfiff der UEFA EURO 2024 in München war der original EM-Pokal (Henri-Delaunay-Pokal) gestern an den unterschiedlichsten Münchner Orten zu Gast. Zu Beginn der Tour gab es für den Pokal und EURO-Maskottchen Albärt eine Runde im Riesenrad im Werksviertel. Anschließend ging es für den Pokal in die Arena nach Fröttmaning. Oberbürgermeister Dieter Reiter präsentierte den Pokal danach gemeinsam mit Turnierdirektor Philipp Lahm auf dem Rathausbalkon, ehe es in den Olympiapark ging, wo der Bayerische Fußballverband zusammen mit Bürgermeisterin Verena Dietl und Host City-Botschafter Dr. Felix Brych die Trophäe in Empfang nahm. Dort fand zudem eine Übergabe von EM-Bällen an Verterter*innen bayerischer Amateurvereine statt.

Zum Abschluss seiner München-Reise landete das Objekt der Begierde aller teilnehmenden Teams am Abend im Bellevue di Monaco – auf dem Bolzplatz über den Dächern Münchens. Dort klang der Abend bei einer Podiumsdiskussion mit den ehemaligen Nationalspielern Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Turnierdirektor Philipp Lahm und Oberbürgermeister Dieter Reiter aus.

Für alle, die den Henri-Delauny-Pokal live und in Farbe sehen wollen: Heute ist der EM-Pokal bis 20 Uhr für die Öffentlichkeit im Fat Cat (ehemaliger Gasteig) als Fotomöglichkeit zugänglich. Der Eintritt ist frei.