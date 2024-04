U-Bahnhof Innsbrucker Ring: Ins Gleisbett gestürzt – Junge entgeht knapp einem Unglück

Am Freitagnachmittag ist es am U-Bahnhof Innsbrucker Ring zu einem dramatischen Vorfall gekommen. Ein 10-jähriger Bub entkam nur knapp einem Unglück.

Der Unfall ereignete sich am Bahnsteig, als der Junge so vertieft in sein Handy war, dass er unbeabsichtigt ins Gleisbett stürzte. Glücklicherweise konnte er sich rechtzeitig in den Fluchttunnel neben dem Gleis retten, bevor eine herannahende S-Bahn einfuhr.

Die alarmierten Einsatzkräfte mussten bei der Anfahrt mit dem schlimmsten rechnen. Einige Rückmeldungen über Funk sprachen bereits von einem Jugendlichen, der wohl unter die U-Bahn geraten sei. Glücklicherweise bestätigte sich dies nicht. Der Bub konnte sich unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien. Das Rettungsdienstpersonal untersuchte ihn vorsorglich auf mögliche Verletzungen, jedoch blieb er unverletzt.

Die Eltern des Jungen, die schnell vor Ort waren, konnten erleichtert ihren Sohn in die Arme schließen.