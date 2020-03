Unfall am Hauptbahnhof: Taxi fährt in Personengruppe

Am 03.03.2020 gegen 17.45 Uhr bog eine 38-jährige Taxifahrerin aus München, nachdem

sie zuvor einen weiblichen Fahrgast aufgenommen hatte, mit ihrem Mercedes Taxi von

einem Taxistand an der Bayerstraße in die Bayerstraße ein und befuhr diese in westlicher

Richtung stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit überquerte ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Fahrrad

die Bayerstraße an einer Fußgängerfurt bei für ihn geltendem Rotlicht.

Es kam zu einem Zusammenstoß des Taxis mit dem Radfahrer. Danach stieß der Pkw

zunächst mit drei weiteren Fußgängern (23 Jahre weiblich, 39 und 58 Jahre männlich, alle

mit Wohnsitzen in München) zusammen, die sich auf dem Gehweg am rechten

Fahrbahnrand befanden, beschädigte mehrere am Fahrbahnrand abgestellte Fahrräder

sowie einen Roller, durchbrach einen Bauzaun und kam nach 10 Metern innerhalb eines

abgesperrten Baustellenbereichs zum Stehen.

Zeugen, die das Geschehen aktiv mitverfolgt hatten, alarmierten sofort den Polizeinotruf

110. Umgehend wurden mehrere Streifen (darunter auch Kräfte der Münchner

Einsatzhundertschaft und der Verkehrspolizei) zum Unfallort beordert. Die Unfallörtlichkeit

wurde großräumig abgesperrt.

Die drei Fußgänger und der Radfahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall nach bisherigem

Erkenntnisstand keine schwerwiegenderen oder lebensbedrohlichen Verletzungen. Die

Fußgänger wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer

wollte selber zum Arzt gehen. Die Taxifahrerin und ihr Fahrgast blieben unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass sich der weibliche Fahrgast des

Taxis unmittelbar nach dem Unfall aus dem Taxi und von dem Unfallort entfernt hatte. Die

weiteren Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Münchner

Verkehrspolizei übernommen.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu größeren Behinderungen des

Berufsverkehrs im Bereich rund um den Münchner Hauptbahnhof. Die

Verkehrssperrungen wurden gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können und

insbesondere der weibliche Fahrgast aus dem Taxi werden gebeten, sich mit dem

Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in

Verbindung zu setzen.