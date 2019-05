Unter Drogeneinfluss: Pkw-Fahrer durchbricht zwei Polizeisperren

Am 25.05.2019 ereignete sich um ca. 3 Uhr ein Verkehrsunfall mit Verletzen auf dem Maximiliansplatz in München. Um eine sichere Unfallaufnahme zu gewährleisten, wurde die Unfallstelle durch quer gestellte Einsatzfahrzeuge an der Kreuzung Pacellistraße und der Straßeneinmündung Max-Joseph-Straße und beleuchtete Leitkegel abgesperrt.

Gegen 03:45 Uhr näherte sich ein 34-jähriger Rostocker in seinem Pkw Fiat der Unfallstelle aus Richtung Lenbachplatz kommend. Er missachtete und durchbrach die Verkehrssperren an der Kreuzung Pacellistraße. Dabei gefährdete er durch gezieltes Zufahren zwei dort anwesende uniformierte Polizeibeamte, die einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden konnten. Weiterhin überfuhr und beschädigte er einen Leitkegel.

Der 34-Jährige setzte seine Fahrt auf dem Maximiliansplatz fort. Dort unternahmen zwei weitere Polizeibeamte, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, den Versuch, den 34-Jährigen durch entsprechende Anweisungen zum Anhalten zu bewegen. Dieser Aufforderung kam der Fahrer nicht nach und setzte seine Fahrt beschleunigt fort. Einem 27-jährigen Beamten gelang es nicht, rechtzeitig auszuweichen. Dieser wurde durch eine Berührung mit dem Pkw am rechten Unterschenkel verletzt.

Auch die zweite Polizeiabsperre an der Einmündung Max-Joseph-Straße durchbrach der 34-Jährige und setzte seine Fahrt geradeaus auf dem Maximiliansplatz fort.

Mehrere Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf und konnten den flüchtigen Pkw an der Kreuzung zur Brienner Straße anhalten. Der 34-jährige Fahrer beschädigte im Rahmen der Festnahme ein Dienstfahrzeug. Weiterhin leistete er erheblichen Widerstand und verletzte hierbei drei Polizeibeamte. Sie erlitten Prellungen, Abschürfungen und Stauchungen. Der bereits zuvor verletzte 27-Jährige Beamte erlitt während der Widerstandshandlungen eine Schulterverletzung.

Der 27-jährige Polizeibeamte und eine 25-Jährige Polizeibeamtin waren, nach ärztlicher Begutachtung in einem Krankenhaus, nicht mehr dienstfähig. Der 27-Jährige wird mehrere Wochen nicht mehr arbeiten können.

Der 34-Jährige, der nach eigenen Angaben vor Fahrtantritt Crystal konsumierte, musste aufgrund seines fortwährenden aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden, dieser wurde richterlich bestätigt.