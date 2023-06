Unterhaching: Gleitschirmflieger bei Übung am Boden von Windböe erfasst und verletzt

Am Sonntag, 25.06.2023, gegen 14:45 Uhr, befand sich ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage. Dort führte er Bodenübungen mit einem Gleitschirm durch. Dabei wurde der Schirm von einer Windböe erfasst und der 72-Jährige wurde gegen einen Zaun geschleudert. Danach wurde er noch über eine Strecke von ca. 90 Metern über den Asphalt gezogen, bevor er dort zum Liegen kam.

Bei diesem Vorfall wurde er schwer verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Der 72-Jährige wurde vom Notarzt vor Ort versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen.